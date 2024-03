MUŠKARCI MU ZAVIDE, A ŽENE GA ŽARKO ŽELE: "Udata sam za najpoznatijeg glumca za odrasle, ali u krevetu je nešto sasvim drugo..."

Roko Sifredi važi za najpoznatiju mušku porno zvezdu na svetu, ali njegova supruga priznala je da njihov intimni život ipak nije ono što si ljudi misle.

Roza Tasi otkrila je svoju stranu priče nakon izlaska TV serije "Supersex" na Netfliksu.

"Supersex" jei italijanska biografska dramska televizijska serija temeljena na životu Roka Sifredija, poznatog italijanskog pornografskog glumca. Sada njegova supruga tvrdi da par zapravo ima 'dosadan brak' bez pornografije ili seksa kao što je prikazano u filmovima.

Roza, koja je s glumcem u braku 30 godina, kaže da joj na početku nije bilo lako, pogotovo dok su živeli u Italiji. Kasnije su se preselili u Budimpeštu.

- Sećam se da sam jednog dana u Rimu otišla u banku i blagajnik me napao. Sigurno je pomislio: "Ova je sa Sifredijem, verovatno će onda biti sa svima".

- Otišla sam uzrujana kući, Roko je bio besan. Ispalo je kao da kod kuće imamo zabave i orgije, no posao je posao, a privatni život je nešto drugo. Uvek smo imali normalan, gotovo dosadan život - izjavila je.

Nastavila je da objašnjava da su središte njihovih života oduvek bili Lorenco i Leonardo - njihova deca. No priznala je da je bilo teško objasniti njihovim sinovima posao njihovog oca.

- I Roko i ja smo uvek deci objašnjavali da je to kao akcioni film, na primer, znate li gde postoji neko ko drugog ubije mačetom? Pa to je ista stvar, sve je lažno - navela je.

- Pornografski filmovi su napravljeni da uzbuđuju, ali to nije seks koji imate s nekim koga volite. I u svakom slučaju, ko zna zašto, scene s ljudima kojima se prereže vrat nikome nisu problem, dok su seksualne scene stigmatizovane - smatra Roza.

- Nikad nisam čak ni gledala porno film. Kad sam pomogla mužu na snimanju, ostala sam do samog snimanja, a onda sam otišla. Ne zanima me to - ispričala je.

Takođe je objasnila kako misli da je telo samo telo, a da je povezivanje s nekim na intimnom nivou potpuno drugačije. Za nju je uvek postojala velika razlika između te dve stvari.

- Duša je nešto drugo, Rokova je moja. Iako se na početku sa mnom ponašao kao da je na setu - govorio mi je kako da se okrenem, kako da stanem... - navela je.

- Trebalo mi je godinu dana da smognem hrabrosti da mu kažem da mi se to ne sviđa, da želim neke druge gestove, drugu nežnost. On je razumeo - ispričala je.

Njihov je sin Leonardo imao neke poslove kao model, ali se bavi sportom.

Umesto da sledi očevu liniju posla, on je strastveni sportista koji je bio prvak u kartingu sedam godina pre nego što je morao da odustane od toga zbog svoje visoke građe. Od tada je postao jedna od velikih nada mađarske atletike, kao trkač na 60 metara s preponama.

Iako su njihove karijere bile potpuno različite, Roko je ranije otkrio da je neke savete preneo sinu.

- Naučio sam ga kako se boriti protiv anksioznosti u pogledu izvedbe. Leonardo je naslijedio svu moju tvrdoglavost, no u drugom području. On mnogo više koristi glavu, da tako kažem - izjavio je ponosni tata.

Mladi sportista odlučio je da predstavlja rodnu zemlju svoje mame - bio je deo njihovog atletskog tima koji je 2015. putovao u Tbilisi u Gruziji na Olimpijski festival evropske mladeži, piše Daily Star.

(Kurir.rs/24sata.hr/T.J.)

