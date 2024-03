"30 GODINA IDEM TAMO, DA SE NE LAŽEMO, NE MOGU DA PRIUŠTIM" Žena otkrila kako letuje na luksuznom grčkom ostrvu, a ovako uštedi

Ostrvo Mikonos je oduvek bilo luksuzno. Pedesetih i šezdesetih, posećivale su ga filmske zvezde kao što su Grejs Keli i Brižit Bardo, kao i bivša prva dama Džeki Kenedi Onazis, a poslednjih godina ugostilo je Bijonse, Kardašijanke, Džordža Klunija, Meta Dejmona…

- Prvi put sam ga otkrila pre 30 godina, na letnjem raspustu kao studentkinja, i zaljubila sam se u njegove prelepe plaže, fantastične restorane i očaravajući lavirint uskih uličica glavnog grada. Iako postoje neke pristupačne prodavnice suvenira, kafići i pekare, naći ćete i dizajnerske prodavnice, barove sa šampanjcem i klubove na plaži. Tada to nisam mogla da priuštim, i da se ne lažemo, još uvek ne mogu - piše Lora Milar za The Sun.

Ipak, ističe da redovno tamo letuje, a usput je otkrila i kako može da uživa uz ograničen budžet.

Besplatne atrakcije Mikonosa

Pelikan Petros, nezvanična maskota ostrva, postao je poznat 1950-ih, kada je, prema legendi, ribar naišao na ranjenu pticu koja je ostala u naselju. Kada je umro nekoliko godina kasnije, Džeki Onazis je ostrvu poklonila novog pelikana, a danas niko nije siguran koliko je tačno Petrosa bilo… Aktuelni voli da luta u blizini Male Venecije i omiljen je među turistima.

Uživanje u spektakularnim zalascima sunca na ostrvu takođe je besplatno. „Donesite flašu na mali trg naspram pet vetrenjača — ostataka nekadašnje industrije za mlevenje pšenice na Mikonosu — koje se nalaze iznad Male Venecije, i gledajte kako sunce tone u more, pretvarajući nebo u narandžasto, skerletno i ljubičasto“, savetuje autorka.

Plaže – bez plaćanja ležaljki

Većina popularnih plaža nalazi se na južnoj obali ostrva. Ako želite da izbegnete naplatu ležaljki, investirajte u sopstveni suncobran i stavite peškir na pesak.

Paradise, veličanstven komad šljunkovitog peska, ima tendenciju da privuče mlađu publiku koja voli da pleše uz muziku iz glavnog bara. Super Paradise, dalje na istoku, bila je poznata kao prva gej plaža na ostrvu – danas je više „mešano“.

Za one koji su više za porodični odmor, preporučuje Ornos, koja se nalazi na kraju nekadašnjeg ribarskog sela istog imena. Ima zaštićeni zaliv savršen za kupanje, dok je lepa Paraga kompaktnija i opuštenija i privlači čamce koji vole da se usidre u njenim mirnim, čistim vodama.

Jeftini zalogaji

„Da, postoje neka skupa mesta za jelo, ali ako se držite jednostavnih restorana u bistro stilu, nećete pogrešiti. Među mojim omiljenim je taverna Nikos u blizini Stare luke. Probajte caciki, musaku i sardine na žaru – a litar domaćeg vina košta ispod 7 funti“, navodi Lora, a na listu dodaje još neka mesta.

U Rouveri, na obali, možete probati ukusne testenine, ribu i mesna jela sa roštilja dok gledate na luku; popularno mesto za užinu u centru Chore je Leonidas, koji služi ukusne pileće girose, umotane u najmekši pita hleb, za 4 funte. Kafe Paraga, na plaži Paraga, priprema dobre klub sendviče, grčku salatu i milkšejkove.

Najpovoljniji prevoz

Letnja sezona na Mikonosu traje do kraja oktobra, ali je vrhunac od sredine jula do kraja avgusta. Lora je otkrila da je april najjeftinije godišnje doba za let na ostrvo, a prema Skyscanner.net-u, najjeftinije vreme za rezervaciju je oko 40 dana unapred.

Što se tiče cirkulisanja po ostrvu, kola vam nisu neophodna – većinu plaža povezuju autobusi sa autobuske stanice Fabrika na obodu glavnog grada.

„Kupite kartu pre ukrcavanja i imajte na umu da u vreme gužve možda nećete naći mesto“, upozorava Lora.

