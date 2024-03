IVANA SE ZALJUBILA U OSUĐENIKA NA SMRT I PROŠLA PAKAO: Spakovala stvari i otišla u Ameriku da ga vidi pa završila u KANDŽAMA DROGE

Da ljubav ne zna za granice, ali da takođe može da napravi pakao od života svedoči i Ivana iz Bosne, koja je zbog ljubavi prošla pakao.

Dokumentarac

foto: Printscreen/Youtube/Soft White Underbelly

Sve je počelo dokumentarcem, kada je Ivana, koja je u tom momentu imala 24 godine i živela u Švedskoj videla Bendžamina Ričija.

Ovaj amerikanac bio je osuđenik na smrtnu kaznu. On je vozio ukradeni kombi 2000. godine kada ga je jedan policajac video i krenuo u poteru za njim. Nakon što je slupao kombi, Riči je ispalio pet hitaca iz pištolja, a jedan od njih usmrtio je policajca.

Ivana je Ričija videla u dokumentarcu na Jutjubu, a on je u tom momentu čekao na izvršenje kazne.

foto: Printscreen/Youtube/Soft White Underbelly

- Ne umem da to iskažem rečima; to je prosto bio osećaj koji sam imala kada sam ga videla prvi put. Samo sam osetila da želim da budem sa njim zauvek. To je sve što mogu da kažem - odgovorila je Ivana na pitanje šta ju je to privuklo na ovom čoveku.

Ljubavna pisma

Ivana je odlučila da piše Bendžaminu i romansa je između njih ubrzo procvetala. U naletu zaljubljenosti Ivana je otišla u Ameriku da ga vidi. Videli su se nekoliko puta, a ljubav je planula. Bili su zajedno oko četiri godine.

- Ja ne mogu da zamislim život bez njega. Bilo je - ili ću živeti sa njim ili ću umreti sa njim - rekla je u podkastu "Soft White Underbelly".

Ko je Ivana?

foto: Printscreen/Youtube/Soft White Underbelly

Ona je gostujući u pomenutom podkastu govorila o svom detinjstvu i podelila svoje sećanje na detinjstvo i roditelje.

- Rođena sam u Bosni tokom rata, ali se deo moje porodice preselio u Švedsku kada sam imala dve godine. Moj otac nije bio dobar čovek, moje starije sestre su iskusile mnogo toga lošeg s njegove strane. Tukao je njih i mamu. Bio je alkoholičar, proveo je puno vremena u zatvoru. Danima nije bio kod kuće, onda bi se pojavio, rasturio sve po kući, a moja mama, radila je dva posla... Bilo joj je teško. Ipak, stvar je u tome što moj tata nikada nije bio loš prema meni, ne znam zašto. Nikada me nije udario - objasnila je.

Ivana je tokom razgovora otkrila da je i njen otac, čiji su roditelji iz Ukrajine došli u Bosnu, i sam imao veoma teško detinjstvo, pa da može donekle da razume njegove postupke.

U kandžama droge

foto: Printscreen/Youtube/Soft White Underbelly

Ivana i Riči osmislili su i plan za bekstvo iz zatvora, kako bi uživali u ljubavi, a sve su uradili koristeći se tajnim šiframa u pismima i skrivenim mobilnim telefonom. Dodala je i da je znala da u slučaju bekstva ne bi mogli da imaju normalnu porodicu, ali je priznala da je verovala da će provesti bar nedelju dana zajedno pre nego što im policija uđe u trag, a možda ih i ubije.

- Na kraju mi je rekao da ne želi da rizikuje moj život da bi mogao da izađe iz zatvora. Tada sam poludela jer je čitav moj životni plan bio da budem sa njim. Kada mi je to rekao, počela sam da uzimam opijate. Onda sam upoznala dilera droge koji je dilovao heroin i to je bilo mnogo jeftinije od tableta koje sam uzimala - ispričala je.

Počela je čak i da izlazi sa tim muškarcem kako bi mogla lakše da dođe do droge koju je prodavao, a bili su zajedno dve godine, sve dok on nije sredio svoj život i povukao se iz posla.

foto: Printscreen/Youtube/Soft White Underbelly

Ivana, ipak, nije želela da odustane, pa je pokušala da uz pomoć svojih kontakata nastavi da prodaje narkotike kako bi zadržala naviku koju je imala. Njen život nastavio je da se ruši sve dok nije zatrudnela sa ćerkom Ajris.

Promena

Ćerkica joj je promenila život u potpunosti i pomogla joj da se dovede u red. Sada je trezna i ne koristi narkotike više. Ističe da je fokusirana na odgajanje svoje ćerke i na to da joj pruži sve što zaslužuje.

Ivana je istakla da nema snage da poseti Ričija i vidi da li je još uvek živ. Dodala je da je duboko u sebi znala da njihova veza nikada neće uspeti, ali da ga je ipak snažno volela. Htela je da umre pored njega.

- Nikada do dana današnjeg nisam upoznala čoveka kao što je on. Činio je da se osećam lepom i voljenom, kao da sam jedina žena koju želi. Ne mogu da ga potražim; obećala sam da ću biti tamo za njegovo pogubljenje - zaključila je u suzama.