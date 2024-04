TANMILA IZ INDIJE JE ZBOG SLOBODANA DOŠLA U SRBIJU: Svekrva joj postavila USLOV da bi se udala, a evo šta joj PROBLEM kod nas

Da prava ljubav ne poznaje državne, jezičke i kulturološke granice svedoči primer Tanmile Mimi Simović, koja se pre skoro 10 godina zbog ljubavi prema svom Slobodanu iz daleke Indije preselila u Prijepolje.

Iako u početku nije bilo jednostavno, Mimi se vremenom odlično uklopila u zajednicu.

"Zaljubila sam se u svog supruga na prvi pogled i rešila da ostanem u Srbiji. Odmah sam shvatila da se nalazim u sredini gde su ljudi dobri. Prvo što sam naučila kada sam stigla u Prijepolje jeste da spremam pite", ispričala je Mimi kroz osmeh za agenciju RINA.

Vremenom je ovaj nesvakida[nji ljubavni par dobio dvoje prekrasne dece, Vasila i Rosu. Ovu prijepoljsku snajku svi su lepo prihvatili. Osim porodice i prijetelja, veliku podršku pružile su joj i komšije koje su je brzo zavolele.

Koliko se dobro snašla govori i to da je rešila da se uspusti i u preduzetničke vode i otvori salon za masažu i negu tela.

"Stekla sam bogato iskustvo u Indiji, trenirajući po šest meseci sa stručnjacima i američkim doktorima tehnike fizioterapije, kao i tretmane lica. To iskustvo prenela sam u Katar, radeći deset godina. Međutim, ljubav je umešala prste i put me je naveo u Prijepolje. Kada su mi deca odrasla, odlučila sam da pokrenem biznis i to je zaista dobro zaživelo i ko jednom dođe kasnije postaje stalan gost salona", iskrena je Mimi.

Inače, Mimi i Slobodan upoznali su se posredstvom zajedničke prijateljice.

"Mi smo se upoznali preko Mimine prijateljice koja je sa mnom radila na brodu. Jednom su kao devojke razgovarale i ta drugarica joj je obećala da će joj javiti ako upozna momka koji bi bio Mimina srodna duša. Tako je i bilo", objasnio je Slobodan.

Mimi i Slobodan ubrzo su shvatili da ne mogu da žive jedno bez drugog. U početku su razgovarali na engleskom jeziku, a Mimi je vremenom jako dobro naučila srpski jezik.

"Moja svekrva je starija žena i ona ne zna engleski. Ja sam godinama učila srpski jezik. Svekrva mi je odmah na početku rekla da ako ne naučim da pravim pitu, da ne mogu da se udam. Ja sam se zbog toga nervirala. Ali se sada to promenilo, znam odličnu pitu da napravim", kroz osmeh je rekla Mimi, pa dodala:

"Bilo mi je najteže da se naviknem na hleb i ulje. Ovde Srbi koriste toliko ulja za jedan obrok koliko mi potrošimo za godinu dana. Hleb smo svi izbacili iz ishrane i umesto hleba jedemo pirinač. On nam daje snagu", rekla je Mimi.

Da se i te kako dobro uklopila i zvanično je potvrđeno prošlog leta, kada je Mimi na jednoj letnjoj manifestaciji izabrana za najbolju prijepoljsku snajku.

