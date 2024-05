DOBILA POSAO IZ SNOVA, A ONDA USLEDIO ŠOK OBRT: Jedan susret joj okrenulo SVET NAGLAVAČKE "Šef me je maltretirao u srednjoj školi"

Nekima, dobijanje novog posla uz ogromnu povišicu i unapređenje, predstavlja ostvarenje svih snova. Međutim, jednoj ženi je ovaj san postao prava noćna mora. Razlog tome je što je dečko koji je maltretirao u srerdnjoj školi sada njen menadžer.

Zabrinuta službenica je rekla da je tražila da promeni posao veoma dugo i da je jedina ponuda koju je prihvatila bila "najsavršeniji posao ikada“.

Neobjavljena pozicija u velikoj multi-regionalnoj organizaciji očigledno je dovela do toga da kandidati prolaze mesecima intervjue da bi dobili šansu za tu ulogu.

Sve se okrenulo naglavačke kada je otkrila istinu o svom šefu na Redittu, prenosi Mirror.

- Upravo sam saznala da je regionalni direktor dečko koji me je maltretirao u srednjoj školi. Ovo me prilično pogađa, ali neću davati nikakve detalje o maltretiranju.

Njen muž je očigledno tvrdio da je prijavljivanje 'šefovom šefu' najbolji način da se izbori sa tim.

- Ne želim da to iznosim pred svojim drugim regionalnim šefom, i ne želim uopšte da se obraćam kompaniji. Moj muž misli da to treba da otkrijem osobi koja me je angažovala, koja je tehnički šef mog šefa - dodala je.

Anonimna objava je od tada prikupila mnogo komentara na Redditu, a mnogi korisnici su se javili sa svojim savetima o nezgodnoj situaciji.

"Ovo je definitivno nešto što treba otkriti kao referentni okvir ako se nešto desi“, "Rekao bih nekome. Ako bi mi to rekao novi zaposleni, pokušao bih da im pronađem drugačija pozicija u kojoj ne bi morali da komuniciraju sa tom osobom", bili su saveti na mrežama.

Drugi su je pak hrabro optužili da laže, tvrdeći da u ovoj priči ima detalja koji se jednostavno nisu podudarali.

"Priča je laž. Osećam se kao da je većina objava ovde laž", "Posle *meseca* intervjua i nedelja obuke, tek ste upoznali svog 'direktnog šefa' ili čak saznali njegovo ime? Ako ga niste ni jednom sreli tokom (mesečnog) procesa intervjua, kako koliko ova osoba može uticati na vaš život na dnevnoj bazi?"

