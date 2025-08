Da li ste ikada pomislili da vam more neće prijati? Za većinu ljudi, letovanje pored mora znači opuštanje, lečenje i obnavljanje energije. Ali za Tanju Tošić , autorku i influenserku koja već godinama javno govori o svom iskustvu sa TSW sindromom , jedno letovanje postalo je bolno sećanje koje nikada neće zaboraviti.

"Ovo sam ja pre dve godine na moru. Tada je, kao što se može i videti, TSW bio u punom jeku ", započinje Tanja u snimku koji je podelila na Instagramu. Govori mirno, ali njene reči prenose svu težinu onoga kroz šta je prolazila: "Bila sam puna rana. Sve me je to mnogo bolelo, a o svrabu ne moram ni da pričam."

Tada je prvi put počela da primenjuje tzv. NMT (No Moisturizer Therapy ), odnosno terapiju bez ikakvih mazalica.

"Kupanje u moru bilo je nezamislivo. Samo sam jednu šaku potopila i toliko me je peklo da sam htela da vrištim . Odmah sam odustala od te ideje", priseća se.

Šta je zapravo TSW?

TSW (Topical Steroid Withdrawal) sindrom nastaje kao posledica dugotrajne upotrebe i naglog prestanka kortikosteroidnih krema koje se često prepisuju za stanja poput ekcema i dermatitisa. Kada koža postane zavisna od tih preparata, njeno odvikavanje prati bolan proces – crvenilo, ranice, jak svrab, perutanje i preosetljivost. Oporavak može trajati mesecima , pa i godinama, a uključuje i velike psihičke izazove. Mnogi se, poput Tanje, odlučuju za prirodan oporavak – iako je put težak, on donosi trajne rezultate.

Uprkos svemu, Tanja nije odustala od borbe . Iako je priznala da "nije mogla ni do plaže da ode", naučila je jednu važnu lekciju: da se ništa ne treba siliti.

Danas, dve godine kasnije, more više nije neprijatelj, već saveznik . Tanja sada bez problema pliva, roni, sunča se i uživa.

"Moje more sada je more bez bola, čak i bez peckanja. Sa puno plivanja, ronjenja, sunčanja i uživanja."

"Ja nikada u životu (pre ovoga) nisam imala nijedan herpes. Kada su mi se pojavile grupisane tačkice na stomaku koje su ekstremno svrbele mislila sam da je neki osip. Češala sam ja to i mislila proći će. Međutim, te tačkice su se polako širile i ispod tog mesta je počeo povremeni dubinski bol. Sledeći dan sam krenula u licu da otičem, i oči su postale crvene. Osip je krenuo i na leđima. Dok sam bila na putu za hitnu tačkice na licu su se prilično razmnožile. U hitnoj lekari misle da je to, pazite sad: alergija. Šta drugo nego daju mi dve jake kortiko injekcije uz reči - proći će. I srećom mi daju uput za dermatologa, gde kako sam ušla na vrata su rekli da je to herpes i da ću biti hospitalizovana. I tako sam ja 15 dana ležala na Kliničkom dok se sve nije povuklo. Terapija je bila jaka. Herpes je zahvatio i rožnjaču levog oka. Bilo je baš čupavo stanje.