Organizacija svadbe uvek nosi određene izazove, ali kada se planira iz druge države – ti izazovi znaju da postanu i duplo veći. Upravo to je doživela Lidija iz Srbije, koja se nedavno udala u Budvi, a potom javno ispričala sve neobične detalje u organizaciji zbog kojih je ostala u čudu.

Kako je otkrila na svom TikTok profilu "lidijak_makeup", pojedine stvari u Crnoj Gori potpuno su je šokirale – od načina naplate, preko odnosa menadžera restorana, pa sve do običaja na svadbama.

"Za početak, ja uopšte nisam sigurna koji je najbolji način da kontaktirate restorane u Crnoj Gori ukoliko niste tamo, jer se na mejlove ne odgovara, a na telefone se često niko ne javlja", ispričala je Lidija na početku.

"Piće deset evra po čoveku, po satu"

Kada je konačno došla do jednog koji joj se jako svideo, usledilo je iznenađenje kada su joj iz restorana objasnili kako izgleda njihovo plaćanje "po stolici".

"Znači vi regularno platite stolicu, što meni podrazumeva, naravno, hranu i piće, međutim njima ne. Njima se piće plaća odvojeno, to jest, vi imate neku vrstu open bara prva četiri sata, a onda se doplaćuje piće deset evra po čoveku, po satu", šokirano je rekla.

"Način rada restorana je priča za sebe"

Još veće iznenađenje usledilo je kada je restoran, koji je inače poznat po tome da ima jako lepu baštu, pitala šta se dešava u slučaju kiše.

"Rekoh šta se dešava u slučaju kiše, a lik mrtav 'ladan odgovara 'pomerićemo za sutra". Ja kao 'Kako mislite pomerićemo za sutra?'. Kao, 'pa šta, kakve veze ima?'", objasnila je Lidija pa dodala da je probleme imala i sa komunikacijom sa menadžerkom restorana: "Ja pošaljem poruku u ponedeljak, ona mi odgovori u petak. Dogovorimo se u 11 uveče i kaže poslaću ti nešto ujutro, a ujutro – ništa".

Iznenadio ju je i način rada restorana.

"Mi smo ušli u restoran, a oni su bili u fazonu – ovo je naša terasa i to je to. Nemaju apsolutno ništa, niti išta nude, sve morate sami", ispričala je ona pa otkrila da je zbog toga angažovala više od deset ljudi – od koktel majstora i dekoratera, preko muzičara i vatrometa, pa do ekipe za ozvučenje i torte.

Potvrdu da je uplatila kaparu muzici - dobila SMS-om

Tu je i organizacija oko muzike. Kaparu za bend dobila je potvrđenu običnom SMS porukom: "Dali su trista evra".

Zanimljivo joj je bilo i insistiranje benda na pauzi za ručak.

"Nikada nisam bila na svadbi gde muzika pravi pauzu da bi ljudi seli da ručaju. I to mi je malo nekako i baš bilo bez veze. Ali kao ajde, ako mora mora", izjavila je i dodala da je bend tražio da u tom trenutku puste instrumental sa USB fleša koji ona treba da donese.

"Koverte su mi uručivali lično"

Neobičnim joj je bilo i što su stariji gosti iz Crne Gore želeli da joj lično uruče koverte sa novcem.

"Kažu da je to njima ličnije nego da se ubacuje u kutiju. I jeste lepo, ali meni je bilo neobično", priznala je.

Poseban šok doživela je kada je otkrila da u svatove ne idu žene.

"Meni je to bilo baš čudno jer sam na svim svadbama uvek išla u svatove. Ali eto, tamo to nije običaj", rekla je.

"Ne postoji prodaja slika"

Takođe, dotakla se i fotografija:

"Ne postoji prodaja slika. Kontaktirala sam puno fotografa i niko mi nije ponudio tu opciju, već samo digitalne fajlove. Iskreno, meni to nije smetalo, jer mislim da su te slike preskupe i da se ljudima nameće kupovina", rekla je.

"Previše su ležerni"

Kao najveći izazov navela je ležeran odnos ljudi.

"Previše su opušteni i to što dogovorite unapred ne znači da će biti tako. Sve smo morali da proveravamo po četiri-pet puta", rekla je, otkrivši i bizaran detalj: "Menadžer benda nas je zvao u petak da pita – je l' svadba sutra?".

Na kraju, iako su stres i nepredviđene situacije bili sastavni deo priprema, Lidija kaže da je sve ispalo savršeno.

"Što se nas tiče, svadba je bila desetka", zaključila je.

