SKOČIO U BAZEN NAPUŠTENE VILE, A SAD JE NA SAMRTI: Napravio kobnu grešku, lekari otkrili strahotu - ovo preživi samo 1 odsto ljudi

Kupanje u bazenu napuštene vile za 14-godišnjeg mladića bilo je kobno. On je, ne razmišljajući o mogućim posledicama, skočio u bazen napuštene vile i tako se zarazio amebom koja jede mozak.

O tome je u TikTok videu govorio lekar koji se na ovoj društvenoj mreži potpisuje kao "doctormyro".

- Od bejzbola na pesku do bolničke sobe. To je ono što ameba koja jede mozak, zvana Naegleria Fowleri, može da vam uradi - rekao je on u snimku, a potom i upozorio gde se ona nalazi, te na koji način ulazi u organizam.

- Ona se nalazi u vodama poput jezera i reka. Kad zaronite, ona može da vam uđe kroz nos i tako vam inficira mozak. U 99 odsto slučajeva, ishod je fatalan - konstatovao je.

U komentarima ispod snimka javljali su se ljudi kojima je dobro poznato postojanje ove pojave, ali i oni koji su prestravljeni, te konstatuju da više i ne smeju da se kupaju van kupatila.

"Moja rođaka je bila treća osoba na svetu koja je preživela amebu koja jede mozak. Zarazila se njom u akva parku", "Još jedan razlog više da ne idem ni u kakvu vodu, osim ako nije tuš. Prvo su bile ajkule, krokodili, aligatori, a sad i ameba koja jede mozak", "Plivanje u bazenu napuštene vile je ludost", "Ko, pobogu, skače u bazen napuštene vile", samo su neki od komentara ispod snimka koji ima više od 40 miliona pregleda.

