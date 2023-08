"MOJA ĆERKA JE POMIRISALA OVU BILJKU, A ONDA NIJE MOGLA DA DIŠE NI DA GOVORI" U Srbiji raste na svakom koraku, a veoma je OTROVNA

Amerikanka Čavana Nojveg svojevremeno je na društvenim mrežama podelila fotografije svoje ćerkice nakon što se otrovala biljkom koja širom sveta, pa i u Srbiji, raste praktično svuda i ima je puno. Ona je upozorila sve roditelje da povedu računa da njihovi mališani nikako ne dolaze u kontakt sa ovom veoma opasnom i otrovnom biljkom.

"Juče je moja šestogodoišnja ćerka počela da dobija osip na licu. Uvek je imala alergije na bube, pčele i biljke, ali ovo se previše brzo širilo. Ovo nije prvi put da ona dobije 'gadan' osip, pa smo uradili ono što uvek radimo kada ga dobije (lekovi, hladne obloge, kupke od ovsene kaše...) Međutim, osip je nastavio da se širi i da otiče. Do ujutru, oko, uvo i celo lice moje ćerke su bili otečeni i prekriveni osipom i plikovima. Ona je imala probleme sa disanjem, delovala je letargično i iscrpljeno. Odveli smo je kod lekara i dali su joj lek protiv otrova. U ovom momentu još uvek nismo bili sigurni o čemu je reč i gde je mogla da dođe u kontakt sa otrovom. Do uveče se osip i dalje širio, a lice joj je i dalje bilo izuzetno otečeno. Nije mogla da govori i spavala je ceo dan", objasnila je ova mama iz Ajove.

Palo joj je na pamet da je možda u problem u nekim biljkama u njihovoj bašti.

"Potražili smo u dvorištu biljku koja je mogla da izazove ovako lošu reakciju. I pronašli smo je. Bili smo stvarno iznenađeni. Naše imanje, ali i imanja naših komšija su prekrivena stotinama veoma opasnih biljaka koje se zovu kukuta. Nakon pretraživanja sa čim imamo posla, shvatili smo da je gore nego što smo očekivali. Naša ćerka je pomirisala vrh ovog 'cveta', progutala ga i dobila jednu od najgorih reakcija koju sam videla. Ova biljka može da bude smrtonosna, smatra se jednom od najsmrtonosnijih u Americi. Izgleda kao bezopasni korov, ali može da naraste i preko tri metra. Često je ima pored potoka, pruga ili u nekom jarku. Utiče na nervni sistem i može da izazove paralizu nerava i mišića, ubrzan rad srca, povraćanje, mučninu, bol u mišićima, napade, gubitak govora i još mnogo toga. Biljka je toliko opasna da ako je nađete, u Americi treba da pozovete nadležne, jer oni treba da je otklone, jer je nezakonito da to radite sami. Takođe, nemojte je spaljivati, jer bi to moglo da dovede do toga da se otrov prenosi kroz vazduh", dodala je Čavana.

Liči na peršun, ali ima dve bitne razlike!

Kukuta je biljka koja na Balkanu, pa i u Srbiji, raste na svakom koraku, posebno u divljini. Ono što je sreća, da su trovanja ovom biljkom retka jer kukuta odbija neprijatnim mirisom koji podseća na mišji urin. Takođe, na stabljici ima smeđecrveno pege koje su znak upozorenja, ali i pomoću kojih je možete razlikovati od peršuna jer su im listovi identični.

Cela kukuta je otrovna, ali najviše otrova ima u semenu i cvetovima gde se nalaze konin i srodni alkaloidi, koji su veoma opasni. Zanimljivo je da se kukuta, iako veoma otrovna, od davnina u veoma malim dozama koristila i u narodnoj medicini.

Još je jedna zanimljivost vezana za ovu biljku; u antičko doba je bila poznata kao sredstvo za izvršenje smrtnih kazni, pa je tako skončao i slavni grčki filozof Sokrat. Presuđeno mu je da ispijanjem otrova sam sebi oduzme život.

