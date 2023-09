DOBIO 40.000.000 FUNTI NA LUTRIJI, RAZVEO SE, A ONDA JE POČEO PAKAO: Umešao se i SUD, a priča o loto milioneru se ovako završila

Loto milioner je živi dokaz da ko ima sreće u novcu, nema u ljubavi, a kod njega se stvar baš zakomplikovala

Geret Bul je dobio trajnu sudsku zabranu koja je sprečila Donu Desporte da objavi knjigu koja otkriva detalje o njihovom zajedničkom životu.

foto: Rui Vieira / PA Images / Profimedia

Bul (52) je u januaru 2012. osvojio džekpot na lutriji, osvojivši čak 40.627.241 funti u izvlačenju EuroMillions-a. U to vreme bio je oženjen suprugom Katarinom, a par je imao dva sina zajedno. Ali oni su se rastali 2016. i razveli se sledeće godine. Geret, iz Mensfilda u Notingemširu, imao je vezu sa Donom nakon što se sreo u baru u španskom letovalištu Tenerife u oktobru 2016. Visoki sud u Londonu izdao je trajnu zabranu 2019. kojom je sprečio Donu da objavi detalje o Geretu u svojoj knjizi. Vlasnica bara Dona objavila je e-knjigu pod nazivom "Google Me, No Lies" o svojoj devetomesečnoj vezi sa bivšim zidarom. Govorila je o tome kako joj se udvarao tokom odmora na Tenerifima koristeći liniju za ćaskanje: „Guglaj me“. Ali presude Višeg suda zabranile su joj da objavljuje odlomke o Geretu, kao i da koristi četiri fotografije koje je „privatno snimio“.

Takođe joj je 2021. dodeljena zabrana prilaska koja je sprečila da pokrene sudski postupak protiv njega. Dona je, u vezi sa Geretom devet meseci, podnela niz tužbi koje su mu izazvale "nepotrebnu konfuziju, anksioznost i uznemirenost", presudio je Viši sud. Insistirala je na tome da ima pravo da javno govori o njihovoj vezi kako bi uzvratila optužbama da je "kopačica zlata".

Ipak, sudija Džulijan Nouls rekao je da nije bilo javnog interesa za njeno pisanje o njihovom seksualnom odnosu. Takođe je njeno ponašanje označio "potpuno neprihvatljivim", dok je rekao da je tekući spor postao toliko "zamršen" da se njen pravni tim trudio da održi korak. Sudija je rekao: „Dona Desport je uporno podnosila potpuno neosnovane prijave u nizu postupaka tokom dužeg perioda. „Iskusne sudije na svim nivoima, od Master do Apelacionog suda, potvrdile su ih kao potpuno bez osnova.

„Ove potpuno besmislene optužbe su zauzele veliku količinu sudskog vremena i resursa, kao i resurse Gareta Bula, tokom niza godina. Ranije je objavila kako ju je Garet, koji joj je rekao da je razveden, vodio na svečane događaje i na luksuzne praznike

Dona je kasnije rekla da se osećala "ranjenom" kada se veza završila i kada je Geret prestao da razgovara sa njom. Zabrana koja joj se zabranjuje da piše o njihovom bacanju u knjigu "poljubi i pričaj" prvi put je izrečena 2017. Garetovi advokati rekli su Višem sudu da je knjiga "veoma osetljiva" i opisali je kao "meku pornografiju".

Sudija Patrick Molonei je izdao nalog koji se odnosi na publikacije u Engleskoj i Velsu. Njegova presuda zabranila je gospođi Desporte da saopštava određene informacije bilo kome osim bliskim prijateljima, porodici i medicinskim savetnicima.

Geret je ranije govorio o radovima koje je obavio na novoj kući iz snova, a koji je uključivao provođenje vremena u kamp-kućici. Kupio je zemljište od dva hektara sa bungalovim sa tri spavaće sobe u Notingemširu u decembru 2018.

Dodao je novu kuću od 6.000 kvadratnih stopa sa bazenom, ugrađenim zvučnim sistemom, barovima i dve hidromasažne kade. Takođe ima veštačko jezero ispunjeno ponovo udomaćenom ribom i prateću ložu. On je gotovu nekretninu opisao kao „izuzetnu posebnu“ jer je sam uradio veliki deo posla tokom pandemije Covid-19. Rekao je: „Ne znam šta bih radio da nisam imao na ovome da radim. "To je bila savršena distrakcija sa velikom nagradom na kraju."

Sada je u vezi sa Viktorijom Meling i to 5 godina posle razvoda, a kako obeje kažu, veoma su srećni.

