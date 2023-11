ROĐENA SAM BEZ RUKU, A ONDA ME JE MAJKA OSTAVILA: Odrastala sam u SIROTIŠTU, a onda se desilo nešto što mi je PROMENILO ŽIVOT

Usvojena sam iz Rusije i ne znam tačan uzrok svog invaliditeta. Udata sam za svog neverovatnog muža Nejta, imam sina Metjua i psa po imenu Dud. Počela sam da objavljujem snimke o tome kako izgleda moj život kao supruge, majke i žene s invaliditetom. Nadam se da će vam to izmamiti osmeh i da ćete shvatiti kako smo svi jedinstveni i živimo svoje najbolje živote najbolje što možemo, rekla je Debora.

Ona je rođena s fokomelijom, retkim poremećajem zbog kog se udovi ne razvijaju pravilno, a kod nje je bolest zahvatila ruke. Majka ju je odmah nakon rođenja ostavila, još dok su bile u bolnici u Rusiji.

Četiri i po godine živela je u sirotištu, a tad je jedna porodica iz SAD odlučila da je usvoji. Dali su joj sve što roditelji mogu da daju deci. Voleli su je kao svoje dete i podsticali da postane samostalna. Brzo je počela da ih zove "mama i tata".

- Kad sam imala pet ili šest godina, mama mi je rekla da uzmem četku za kosu i očešljam se. Brzo sam shvatila da mogu da koristim svoja stopala umesto ruku pa danas mnogo toga radim s njima; otvaram vrata, vadim šoljicu iz ormara, popravljam kosu itd. - ispričala je.

Bilo joj je lakše da se prilagodi svakodnevnim zadacima nego da se nosi s okrutnim komentarima druge dece. I danas čuje svakakve komentare, a jedan od njih bio je da izgleda kao T-Rex.

Malo po malo ova devojka je naučila da se ne obazire na začuđene poglede i kojekakve komentare. Odlučila je da podiže svest o ovom poremećaju, pa je otvorila profil na TikToku "Deborah Look No Hands", gde pokazuje kako se snalazi u svakodnevnim situacijama. Ima gotovo 430.000 pratilaca.

- Ljudi govore ono što žele da kažu, a na vama je kako ćete reagovati na to. Pokušavam da imam pozitivan stav. Možda će jednog dana neko dete sa sličnim stanjem gledati TikTok i reći: "Oh, ona izgleda kao ja" i znati da nije jedino - pojasnila je, a prenosi The Sun.

(Kurir.rs/ The Sun/ 24sata.hr)

Bonus video:

00:20 SAVIĆIMA VRAĆENA DEVOJČICA: Ovako je izgledao prvi susret usvojene devojčice (3) i roditelja (KURIR TV)