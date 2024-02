"ALERGIČNA SAM NA VODU" Šok ispovest devojke: "Iz kuće ne izlazim bez kišobrana, svi pitaju kako se kupam i šta pijem kad ožednim"

Devojka koja je alergična na vodu ne izlazi iz kuće bez kišobrana, a otkrila je i kako se tušira, kako pije vodu i šta se dešava kada plače.

Akvagena urtikarija je stanje za koje se smatra da pogađa manje od 100 ljudi širom sveta, a predstavlja alergiju na vodu. Dijagnostikovana je 21-godišnjoj Ebi koja u svojoj ispovesti otkriva kako izgleda život sa retkim stanjem zbog kojeg uvek dobija isto pitanje od ljudi - "Kako se kupaš?".

foto: Printscreen/Youtube/Truly

Kada njena koža dođe u kontakt sa vodom, izbijaju crveni pečati koji svrbe, a koji su često toliko bolni da Ebi jedva trpi. Prvi put je primetila simptome kada je imala 16 godina. Amanda, njena majka, nije mogla ni da pretpostavi o čemu je reč: "Bila sam zabrinuta jer nisam znala šta je to. Kao roditelj uvek brinete ako nešto nije u redu", rekla je ona. Posle lekarskih pregleda i testiranja koja su trajala mesecima, Ebi je konačno dobila dijagnozu i saznala da ne postoji lek.

"Samo sam pokušala da pozitivno gledam na ovu situaciju jer ne želim da me to sruši", rekla je Ebi koja je svojim optimizom iznenadila roditelje i prijatelje. "Glavno pitanje koje mi ljudi postavljaju jeste kako se tuširam i da li se uopšte tuširam. Sve što radim, jeste da čistim lice koliko god mogu i trudim se da što pre operem ruke. To sve mora da se uradi u roku od pet do deset minuta. Kada se tuširam, najveću reakciju pokažu leđa. Ponekad se crveni pečati pojave i na vratu. Teško je opisati kakvi su. Ponekad bih izgrebala kožu, ali ovo je stanje o kom lekari specijalisti znaju jako malo", rekla je Ebi.

foto: Printscreen/Youtube/Truly

"Uzimam četiri antihistaminika dnevno kako bih zaustavila pečate. Ne pomaže uvek, ali može da ih ublaži. Problem se dešava i kada plačem. Pečati se stvore na obrazima, a potom svrbe i bole. Ljudi moraju da znaju da se tuširam normalno, samo vreme za koje se tuširam, mora da bude kraće", rekla je Ebi, a na pitanje kako pije vodu, odgovorila je: "Moje stanje nema veze sa tim. Mogu da pijem vodu, nisam alergična iznutra".

Doktori nisu znali dijagnozu

"Nije lako kada vam lekari kažu da ne znaju o čemu je reč. Onda se pitate kako ćemo mi saznati dijagnozu", rekla je Ebina majka. Ebi je mesecima išla kod raznih lekara, a onda je usledio neobičan test u Londonu. "Moja mama je morala 20 minuta da mi trlja leđa vodom, a onda smo čekali da se desi reakcija. Doktor je ušao i odmah shvatio kako moja koža reaguje u kontaktu sa vodom. Objasnio mi je da nije bitna temperatura vode, kao ni pritisak, već kontakt koji traje duže od deset minuta", rekla je Ebi koja iz kuće ne izlazi bez kišobrana.

(Kurir.rs/Mondo/T.J.)

Bonus video:

02:20 DAN KADA SAM SAZNALA ZA BOLEST OSTAO JE U STRAŠNOM SEĆANJU Mina u opakoj borbi: Ulazak u veliku bolnicu BIO JE HOROR