"DEDA SE ODREKAO CELE PORODICE KADA JE IZGUBIO GLAVU ZA 23 GODINE MLAĐOM" Unuk ispričao potresnu priču: "Živimo pravu DRAMU!"

Nikad u detinjstvu, priča Mario, nije mogao ni zamisli da bi njegov moćni deda, stub porodice, mogao svima koje je voleo i koji su njega voleli, preko noći da okrene leđa.

Upravo se to dogodilo, zbog mlađe žene koja mu je zavrtela pamet, a Mario danas, kaže da mu je dugo trebalo da donekle shvati dedu.

foto: Shutterstock

“Moja porodica živi sapunicu”, rekao je Mario iz Zagreba svom prijatelju nakon slučajnog susreta nakon mnogo godina otkako su se zadnji put sreli.

“Ne znam je li uopšte za priču, ili bolje da ćutim”, dodao je. Seli su kratko na kafu, kaže, deda sa porodicom ne komunicira već gotovo dva decenije.

“Umrla mi je baka, a deda je sa 62 godine još bio naočit, cenjen u mestu, imao je i sopstvenu firmu i dobro poslovao. Bio je džentlmen, šarmer svoje vrste. Dok je baka Melita bila živa, nije švrljao, barem koliko je meni poznato. Ali, godinu dana nakon njene smrti, on je ponovo poludeo. Ne znam ko je tu koga ‘uhvatio’, ali on se zaljubio u 23 godine mlađu ženu”, priča.

foto: Shutterstock

Drama nad dramama

Seća se živo drame kad se sve saznalo. “Moja mama je bila van sebe, moja tetka je zamalo poludela, stalno je bila kod nas i s mamom razgovarala šta im je činiti. Ja, bratići i sestrične nismo znali bi li se smejali ili plakali, sećam se da smo čas bili ljuti na dedu, a čas smo zbijali šale na njegov račun u stilu ‘stari majstor'”, rekao je kroz smeh.

Cela bliža i dalja rodbina bila je na nogama. “Deda je imao kuću, drugu kuću na moru, veliko imanje, novac na računu. Govorim to zato, što se naravno, uz ono ‘šta će selo reći’ i ‘radi nam sramotu’, govorilo i o tome da će ‘ova nova lukava’ na kraju tako obrlatiti dedu, da će ovaj ostati i bez gaća”, iskren je Mario.

Deda je, kaže, video da ga niko neće podržati i opredelio se za novu ženu, stavivši je ispred porodice. Ostavio je svakome deo imovine, i otišao iz njihovih života.

foto: Profimedia

Dedi je dobro

Evo kako se sve to završilo...

“Ma kako, ta žena je s 41 godinom ostala trudna s dedom, godinu i po kasnije rodila je i drugo. Zajedno su do danas. Deca su mu mlađa od nas unučadi. Ja dedu ne viđam, ali koliko čujem, on je dobro. Ne bi oni toliko ostali zajedno da nema tu neke sloge. A šta ja mogu reći, nego neka je srećan i mlad uz svoju decu tinejdžere. Meni je žao što je sve moralo tako završiti, da se odmetnuo, a mi svi to dopustili.”

“Možda smo mogli da negujemo uspomenu na baku i ipak prihvatimo dedinu novu ženu i decu, ovako, ja se dede setim s nekim bolom, nelagodom. No, ne tražim ga nakon toliko godina, gotova je ta priča”, rekao je odlučno, odmahnuvši rukom.

foto: profimedia

Jesu li parovi s razlikom u godinama srećniji od drugih?

Mnogi pretpostavljaju da parovi s velikom razlikom starosnom razlikom loše prolaze kad je reč o ishodima veza. No, neka istraživanja pokazuju da su takvi parovi zadovoljniji svojom vezom. Takođe, imaju veće poverenje i predanost jedno drugome te su manje ljubomorni u poređenju s parovima u kojima su partneri približno iste ili posve istog oba.

Više od tri četvrtine parova u kojima su mlađe žene u vezi sa starijim muškarcima pokazuju zadovoljstvo takvim odnosom, kaže dr Geri Karancas, socijalni psiholog sa Univerziteta Dikin.

foto: Shutterstock

Problem je u okolini, a ne u njima

Ono što je ozbiljna prepreka za uspeh takve veze jeste neodobravanje okoline. Drugim rečima, ako ljudi u takvim vezama smatraju da njihova porodica, prijatelji i šira zajednica ne odobravaju njihovu vezu, tada će biti u većem riziku od prekida veze. Okolina jednako negativno utiče i na heteroseksualne i homoseksualne parove te se takve veze najčešće raspadaju zbog egzogenih činilaca.

Prevedeno: problem nije unutar samog para, već se nalazi u okolini koja takav par razara pritiscima i negativnim procenama.

(Kurir.rs/Mojevrijeme.hr/T.J.)

