LEPA LUKIĆ PROGOVORILA O NAJBOLNIJOJ TEMI: Nikada neću saznati da li zbog abortusa nemam decu!

Legenda narodne muzike Lepa Lukić zabrinula je celu naciju kada je plakala i jaukala u rijalitiju “Parovi” na pomen jednog učesnika tog programa da je u mladosti abortirala. Ona je rekla da je to “njena stvar” i da je “dira tamo gde je najtanja”.

Ubrzo je napustila rijaliti, a mi smo je našli u jednom selu gde se oporavlja od svega što je preživela. Lepa ne krije da je zaista abortirala, ali da se i dalje pita da li je to glavni uzrok zbog čega danas nema naslednike.

"To je bilo pre 55 godina. Bila je to rana trudnoća, dete nije bilo praktično ni začeto kada sam ja abortirala. Mnoge to urade pa imaju po petoro, šesto dece. Nisam znala da će to da se završi ovako. Ne znam i nikada neću saznati da li je taj abortus uticao na to da više nemam dece. Nije mi to niko rekao", načinje bolnu temu pevačica i kaže da joj se ta odluka da abortira u tom trenutku činila razumnom.

"Tada sam imala 25 godina i nije mi bilo vreme da rađam decu, htela sam karijeru. Normalno je da budem uspešna pa da stvaram porodicu. Onda se desilo to i nisam znala šta će da usledi. Ja sam kasnije operisala i neke prirasline na materici, ali nikada više nisam uspela da zatrudnim. Čak su mi produvavali jajovode, ali sada više ništa nije ni važno jer ja nemam decu. Takva je sudbina, pomirila sam se s njom".

Lepa kaže da je tada bilo drugo vreme i medicina nije bila toliko napredna kao sada.

"Tada nije bilo mogućnosti kao sada da se ide na vantelesnu oplodnju, moglo je samo do određenih godina", kaže Lepa koja trenutno odmara od rijalitija u kojem je bila dva meseca.

"Otišla sam malo na selo. Osetljiva sam jako, doživela sam stres, ali ja se jako brzo oporavim", objašnjava Lepa.

Lepa kaže da su je uvrede Milutina Radosavljevića Milija u “Parovima” pogodile jer joj je to rak-rana, ali da takvom čoveku ne želi da daje na značaju.

"Kaznio ga je Bog i ako ga je kaznio šta mi je sve uradio. Teško je njemu samom sa sobom. Kada sam ja abortirala on nije bio ni rođen, a lupeta gluposti. To što mi je pričao da igram karte, to me nije uvrdilo, to znaju i vrapci na grani, kao da je pronašao rupu na saksiji tim otkrićem. Ali da me udari tamo gde sam tanka, to više nije rijaliti. Nisam bogom dana da ne može niko ništa da mi kaže, ali to je moj duševni bol", kaže Lepa i dodaje:

"Nisam zlopamtilo. Više se ne ljutim. Bili su niski udarci, ali to govori o njima. Ja nisam ušla da se takmičim pa su mislili da tako mogu sa mnom, da ulaze u rasprave, da ću i ja da se borim za pobedu na taj način. Nisam došla tamo da skačem, da prozivam nekog, nisam taj tip. Došla sam zbog svog imena", objašnjava pevačica.

