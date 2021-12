MALI MU JE, DA JE VEĆI TRČALA BIH ZA NJIM: Ivana Vranić oplela po Ivanu i otkrila ko se pali na njega! GEJ AFERA POTRESA BAR!

Ivana Vranić Rudić je takmičarka koja je izazvala najviše pažnje u rijalitiju Bar.

Do sada je imala tri svađe, a u intervjuu za Kurir otkrila šokantne detalje svog odnosa sa rijaliti učesnikom Ivanom Neškovićem, koje je imala tokom karantina pred početak takmičenja.

foto: Kurir

- Dobila sam slom živaca prvog dana! Dve učesnice su mi se noć pre unosile u lice, verovatno zbog Ivana koji je kao ispao frajer do ja*a, ja mu digla cenu. Meni treba stariji muškarac, a ne ovi balavci, dečurlija.

Šta se tačno desilo između Ivana i tebe?

- Ivan me jako nervira, on glumi. Neke dve su pričale sa njim, međutim ja sam tu upala, bila sam mnogo jača, jer imam čime i kako i malog pridobijem na keca! Sa njim sam pokušala da spavam u krevetu, ali nismo spavali, dobio je "šut kartu". Mi smo pričali i on mi je rekao: "Jao kako imaš lepe grudi", a ja sam bila u nekoj pidžamici ili polugola. I on kaže meni: "Aj pokaži mi, kako imaš dobre grudi!", i ja mu pokažem! I on meni kaže: "Jao, jao"... Za tri sekunde je sv*šio, ja sam to videla, to je istina.

Jel ima čime da se pohvali?

- Nema. Mali je, nije veliki kako sam u početku rekla. Nisam htela da ga ponižavam pa sam slagala, ali je stvarno mali. Da je veći ja bih trčala za njim.

Znači nije bilo akcije?

- Nije. Samo smo Ivan i ja simulirali seks, ja sam se skinula gola i mali Sven Vadlja se tu nešto šokirao, kad je povukao prekrivač. Zajeb*ncija. Mali Hrvat se pali na Ivana, mali ga prima u bulju sto posto. Uvedite mi nekog je*ača.

foto: Kurir televizija

Da li postoji neko ko ti se sviđa?

- Mnogo mi se svideo jedan dečko, ali on nije u rijalitiju, nije učesnik. Njegova energija mi se svidela, ali ne znam da li je obostrano. Baš sam se zaljubila. Neću da kažem ko je, ali sam poludela za njim. On je muškarac po mojoj meri.

Šta misliš o ostalim takmičarima?

- Svi su manipulatori i loši ljudi sem Milice Radovanović. Dovoljno je samo da je pogledam, ona već zna šta bih ja rekla. Ona je moja, samo ona mi odgovara.

Većina je glasala da ti ispadneš?

- Da, devetoro njih je glasalo protiv mene. Ja sam sa njima završila, trudiću se do kraja da ih izbacim jedno po jedno. Nisam sujetna, ali sam ja ljudima pokazala kakvi su oni. Ja kad se pojavim, oni su gotovi, ćao. Oni se plaše moje pojave.

Kakav ti je život bio pre rijalitija?

- Fantazija. Najlepše što mi se desilo je jedan Lazar iz Beograda, jako sam se zaljubila. O ostalim stavrima ne želim da pričam.

foto: Kurir

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

Zaprati BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

foto: Kurir TV

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:16 Kako ću da te kar*am! Novi metež u rijalitiju Bar! Zorana i Ivana časte jedna drugu brutalnim uvredama