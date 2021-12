MAJA KOVAČEVIĆ IZ BARA OPLELA: Pali me Marko, ali mislim da je gej, mali Sven je biseks! A evo šta je rekla o drugim takmičarima!

Maja Kovačević jedna je od učesnica rijalitija "Bar" koja se posebno istakla. Ona je u intervjuu za Kurir govorila o svom odnosu sa ostalim učesnicima, sukobu s Ivanom Vranić Rudić, s kojom je od prvog dana na ratnoj nozi, ali i odnosu sa svojom sestrom Marijanom, koja je ostala upamćena kao žena koja je prva prevarila muža u rijalitiju, zbog čega se razvela.

- Imam osećaj kao da sam ovde već mesec dana. Upoznala sam ljude, ali brzo menjam mišljenje. Čini mi se da sam se vratila nekih 10 godina unazad, da treba da odradim letnju sezonu na moru, upoznam novu ekipu i da se pripremamo za otvaranje. Osećam se kao da mi je opet 20 godina.

Sa Ivanom si imala lep odnos na početku "Bara".

- Odmah sam videla da je Ivana slučaj, te sam joj prišla i naslušala se svega i svačega od nje. Nije mi to prijalo, ali sam gledala na sve kao na neku pozitivnu zezanciju. To je posle sve otišlo predaleko, ona me je optužila za neki napad. Ja sam joj se smejala u facu, da ne vidi da sam neka pi*ka. Meni je sve to presmešno. Sklonila sam se od nje i ne zanima me. Sad samo gledam kako divljači na druge, to joj je neka glupa taktika. Ona nije loša osoba, samo je sje*ana i ja je razumem. Ali da jeste psihički bolesnik i da joj treba pomoć - treba joj.

Da li je spavala sa nekim?

- Ona bi spavala sa svakim ko ima muški polni organ, ja se plašim za goste da ne počne da ih spopada kad budu ušli u bar na kafu. Opterećena je seksom, zaljubljena je u svakog s muškim polnim organom. Nije bitno da li je vozač, sekjuriti, menadžer ili producent.

Ko te još nervira?

- Damir. On zna posao, ima veliko znanje o barovima, a neće da pomogne. Gleda samo sebe, nije timski igrač. On hoće da se takmiči, da bude individua, a ne želi da pomogne onima koji se ne razumeju u to. Misli da je mnogo bitan, a nije, važan je tim.

A šta je sa ostalim takmičarima?

- Ostali su mi okej, sa svima se smejem i super smo.

Ko te pali od muškaraca u rijalitiju?

- Meni se svi sviđaju, a Marko posebno.

Je l' pao neki seks u "Baru"?

- Nisam sigurna. Nešto se čudno događa pod pokrivačima, neki trougao između Ivana, misice i Sanje. Mislim da je to neko ogovaranje, nameštanje eliminacija, a možda je i međusobno dr*anje. Ima tu neke male perverzije, svi svakom tu nešto rade.

Ivana nam je rekla da sumnja da ima nekoliko prikrivenih homoseksualaca u "Baru".

- Ima sigurno, sumnjam na Marka. On je sebi verovatno to priznao, ali nije još nama. Sven je verovatno biseksualac, ali mene to baš briga.

Marijana Nemeš iz "Velikog brata" je tvoja rođena sestra. U kakvim ste odnosima?

- Tačno. To su bili počeci rijalitija. Apsolutno me podržava, dala mi je savete, koje sam ja poslušala i primenila. Želim sve najbolje mojoj sestri, njenoj novoj porodici i njenom novom životu.

Da li bi ti uradila ono što je ona uradila pred kamerama?

- To su bila neka drugačija vremena, taj njen brak nije trajao godinama, nije bio stabilan i siguran. Njih dvoje su bili u braku iako se nisu dovoljno poznavali, on je bio pomorac. To je bio brak na papiru. Razumem je, ali ja to ne bih nikada uradila. Bila je mlada i neiskusna. Da je znala kako će ljudi reagovati, to nikad ne bi uradila.

Da li si u kontaktu s Nemešom?

- On je moj brat. Ja volim i Ivana, Marijaninog bivšeg muža. U kontaktu smo. Njih dvoje se podržavaju, drago im je jedno zbog drugog, iako nemaju komunikaciju. Svako od njih ima svoj život, nisu više balavci.

Otvoreno si priznala da si koristila drogu?

- Probala sam sve i svašta, ponekad kad su žurke. To je normalno, za mene to nije ništa čudno, ništa neobično. Znate šta, to svi znaju, meni to nije problem. Niti se radi o dnevnoj konzumaciji, niti sam ikad u životu krizirala za nečim. Otvorena sam za sve. Imam dete, neću mu nikad pokazati, ali ako bude ikad konzumiralo bilo šta, biće mi drago da sam upoznata s tim. Znaću kako da mu pristupim, kako da mu kažem i kakve posledice može nešto da ostavi. Svi na ovom svetu bi trebalo da probaju sve, pa onda da komentarišu šta je dobro, a šta nije.

