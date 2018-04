BOJANINA DRUGARICA SUMNJA U PRIČU O SAMOUBISTVU?! Ostavila potresnu poruku

Bojana Milanović (24) vojna bolničarka, koja je izvršila samoubistvo u petom mesecu trudnoće u kući svog verenika u Dublju, ostavila je u suzama porodicu, rođake i prijatelje.

Jedna od njoj bliskih osoba na Fejsbuku je ostavila potresnu poruku u kojoj se oprašta od Bojane, ali i izražava sumnju u zvaničnu verziju događaja.



- Ne. To nije istina što kažu... to nas samo zavarati hoće, da na večnu otišla si stražu, u petome mesecu trudnoće. Da na sebe podigla si ruku. Ti to nikad učinila ne bi, to je neko napravio buku, onaj ko je naudio tebi. Trebali smo dočekati svate, ti anđele, boginjo u ženi, mesto toga, mesto sreće za te, svi su venci crno ispleteni.

- Ja to sanjam. Daj probudite me. Ti ne ideš tamo gde su mrtvi. Prolazno je ovo nevreme. Ne. Ti nisi, u nizu od žrtvi - glase stihovi, ispod kojih je ispisano Bojanino ime.



Podsetimo, pripadnica Vojske se ubila samo šest dana pred venčanje. Ona je pucala sebi u glavu iz verenikovog karabina. Još uvek nije poznato zašto je sebi odlučila sebi da oduzme život, a iza sebe nije ostavila oproštajno pismo. Bojanino telo pronašao je verenik Joviša Marinković, nakon što se vratio s posla.

