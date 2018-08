ISPLIVALI DETALJI UBISTVA ARKANOVOG KUMA: Željko Ražnatović je samo zbog njega plakao! OVA REČENICA GA JE KOŠTALA ŽIVOTA

Smrt Dragana Joksovića Jokse (42), šefa jugoslovenske mafije u Švedskoj i kuma ubijenog Željka Ražnatovića Arkana (48) koji je ubijen pre 20 godina u foajeu stokholmskog hipodroma „Solvala“, opet je u žiži pažnje javnosti u toj skandinavskoj zemlji.



Finac Jan Raninen (30), koji je ubio Joksu, a kasnije bio i osuđen, objavio je knjigu u kojoj je ispričao detalje o toj egzekuciji.

Raninen navodi da je u trenutku ubistva u kafiću pored Joksovića sedeo i švedski reper Aleksandar Bard, koji je poznat po tome što u svojim pesmama govori o kriminalcima.

Švedska muzička zvezda je prema navodima Joksinog ubice u trenutku pucnjave skočila kako bi svojim telom zaštitila prijatelje, a za tamošnje medije reper je potvrdio te navode i ispričao da nikada neće zaboraviti trenutak kada je Joksović ubijen.

– Dragan je sedeo za stolom pored našeg kada mu je Raninen pucao u glavu. Iako nisam emocionalna osoba, dugo sam razmišljao o tom ubistvu, ponosan sam na sebe što sam zaštitio svoje prijatelje i nastavio sam da živim kao i obično – rekao je Bard.

Jan Raninen, Joksin ubica, u svojoj knjizi opisuje i kako ga je pokojni Dragan Kovač Kova ubedio da treba da ubije Joksu.

– Kovač je bio super momak, upoznali smo se ranije u zatvoru, a on me je jednog dana pitao da li sam spreman da ubijem Joksu, koji je bio vrlo poznat u Švedskoj. U početku nisam mogao da verujem da to traži od mene, ali sam osetio da bi to za mene bila velika odskočna daska u svetu kriminala. U početku sam se lomio da li da prihvatim ili da pustim brata da on izvrši ubistvo. Ipak, shvatio sam da ću tim ubistvom preskočiti mnogo stepenica u svetu podzemlja i prihvatio sam – piše Raninen, koji opisuje i kako je izgledalo ubistvo.

– Kada sam ispalio prvi hitac, činilo se kao da nije ni dodirnuo Joksu, a drugi ga je već dotukao. Posle toga je pao i ležao je u lokvi krvi – piše Jan Raninen.

Vitomir Martić, bivši bokser i žestoki momak, ispričao je za stranicu „legende devedesetih“ zašto je došlo do sukoba između nekada najboljih prijatelja – Jokse i Kove.

– Joksa je želeo da izgradi strogu hijerarhiju u Švedskoj, kakvu je njegov kum Arkan imao u Srbiji, pokušao je da napravi svoju vojsku. Kada je jednom trebalo da se reši sukob sa nekim Arapinom, Joksa je rekao Kovi da ode i sredi to, a ovaj mu je rekao: „Hajdemo zajedno.“ Joksa, koji je bio ogroman čovek, potcenio je sitnijeg Kovu i rekao: „Gde si ti video da general ide u boj?“. Takav stav mu je Kova smrtno zamerio. Ipak, ponovo su došli u sukob kada je Kova oteo šleper cigareta vredan milion maraka. Ispostavilo se da je šleper Šljukin (Sredoje Šljukić), koji je bio povezan sa Bombonom i Arkanom, koji su preko Jokse tražili da se to vrati. Nakon toga, Kova je zaključio da treba da isplati dug, ali se zamerio sa Joksom i rekao da više neće sarađivati jer je stao na suprotnu stranu – ispričao je Martić.

Arkan jedino plakao zbog njega



Zbog netrpeljivosti i rata za prevlast na švedskim ulicama, bilo je pitanje vremena kada će neko nekome doći glave i tada je mladi finski narkoman ubio Joksu, koga su zvali Veliki Jokso ili Jokso Div. Svi mediji su objavili vest o Joksinoj smrti, jer je bio izuzetno popularan u Švedskoj, blizak kraljevskoj porodici, a pojavljivao se i u svetu šou biznisa. Kažu da je Arkan jedini put viđen da plače na Joksinoj sahrani.

