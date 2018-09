SAŠA POPOVIĆ OTKRIO: Vrata kuće su slučajno ostala otključana... SVI DETALJI SVEDOČENJA DIREKTORA GRANDA

Direktor "Granda" Saša Popović i njegova supruga Suzana Jovanović danas su na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu dostavili odštetni zahtev u kom se, kako Kurir saznaje, navodi da su samo satovi koje je iz sefa u njihovog kući ukrao, kako se sumnja, Vojislav Stojičić (38), sin ubijenog policijskog generala Radovana Stojičića Badže, bili vredni 141.000 evra!

Kako Kurir saznaje, bračni par će tužilaštvu naknadno dostaviti tačnu vrednost dukata, minđuša sa brilijantima, kao i ostalog nakita koji je bio u sefu.

Nestao sef

Saša Popović i Suzana Jovanović, kako naš izvor otkriva, otkrili su da tog 8. marta u kući na Bežanijskoj kosi nije bilo nikoga, a da su vrata slučajno ostala otključana.



- Ja sam otišao u Opatiju, Suzana na snimanje emisije kod Lee Kiš, a deca na rođendan. U gostima su nam bili prijatelji iz Nemačke, Dejan Ćirković sa porodicom, ali su i oni te večeri otišli na koncert Saše Matića. Mislili su da su deca tu u kući i vrata su ostala otključana - ispričao je, kako nezvanično saznajemo, na saslušanju direktor "Granda".



Prema rečima bračnog para, u kuću se prva vratila Suzana Jovanović, koja je i otkrila da je neko ukrao sef.



- Ubrzo, Suzanu je pozvao poznanik iz komšiluka, koji je prazan sef pronašao u šumarku u blizini kuće na Bežanijskoj kosi. U njemu nije bilo nakita, ali je ostala cedulja na kojoj je stajalo njeno ime - otkriva izvor Kurira.

Odao ga DNK

Kako je Kurir pisao, nakit koji je, kako se sumnja, Badžin sin ukrao iz kuće Saše Popovića nije pronađen. Posle hapšenja, direktor "Granda" je ispričao da Stojičića ne poznaje, kao i da zna ko je bio njegov otac, ali da se nikada nisu upoznali. Posle hapšenja, Stojičić je tvrdio da nije opljačkao kuću poznatog para, kriveći "policiju da mu namešta". Međutim, prema rečima našeg izvora iz istrage, sumnja se da je Badžin sin opljačkao još neke kuće po Dedinju i Senjaku, među kojima je i kuća Popovićevog dobrog prijatelja Žike Jakšića.



- Badžin sin je uhapšen na osnovu DNK koji je pronađen na mestu pljačke Popovićeve kuće. Još se prikupljaju dokazi, ali ne isključuje se mogućnost da istraga bude proširena - kaže izvor iz istrage.



Saša Popović i Suzana Jovanović, koji su na saslušanje došli u pratnji svog zastupnika, advokata Miše Petrovskog, juče nisu želeli da daju izjave.

Badžin sin

Nisam opljačkao Sašu, pakuju mi zbog oca

Vojislav Stojičić na saslušanju u tužilaštvu tvrdio je da mu policija namešta hapšenje i podmeće dokaze zbog oca.

- On je bio general policije i mene, kao njegovog sina, prošlost prati i pratiće me, ali ne znam tačno iz kog razloga mi to rade. Imam poznanike i prijatelje u policiji, znao sam da sam pod nadzorom i pazio sam šta radim. Tvrdim da je DNK koji je nađen na ključu za ormar podmetnut, jer kako bi inače bio pronađen tek sada - rekao je, navodno, na saslušanju Vojislav Stojičić, koji je i ranije osuđivan za isto krivično delo.