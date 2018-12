DUŠKO ŠARIĆ OGORČEN, TRAŽI ODŠTETU OD 200.000 EVRA! Razboleo sam se u samici, držali su me u vlažnom podrumu bez vazduha!

Duško Šarić, rođeni brat Pljevljaka Darka Šarića, izneo je prekjuče u Osnovnom sudu u Pljevljima šokantne detalje iz svojih zatvorskih dana.

Naime, Duško je tužio državu Crnu Goru, od koje traži da mu isplati 200.000 evra odštete zbog toga što je tri i po godine neosnovano boravio u pritvoru. On je u pritvoru bio od 15. novembra 2010. do 23. aprila 2014. godine, što je, kako je rekao, ostavilo ozbiljne posledice na njegovo zdravlje, ali i na kvalitet života.

Lanci na prozorima

- Nema tog novca koji mi može nadoknaditi tri i po godine koje sam nevin proveo u pritvoru. Smestili su me u samicu veličine oko 10 metara kvadratnih, koja je bila pod video-nadzorom i pod upaljenim jakim svetlima 24 sata. U sobi su bila dva kreveta, sto pored kojeg je bila WC šolja. Samica se nalazila u podrumu, prozori su bili vezani lancima. Vazduh je mogao ući samo kroz rupu na vratima. Ja sam u početku mislio da je to redovna procedura, ali sam ubrzo shvatio da ću u samici ostati duže. Mogao sam 20 minuta dnevno da provedem u šetnji - prepričao je Šarić svoje zatvorske dane i istakao da je u samici proveo devet i po meseci, iako se više puta obraćao načelniku i direktoru zatvora da ga prebace u "normalnu sobu".

čeka presudu

- U sobi je bilo dosta vlage i ja sam počeo da se osećam loše. Tek kad me je pregledao zatvorski lekar, ispostavilo se da sam dobio upalu pluća i prebacili su me u normalnu sobu, u kojoj su bila tri zatvorenika. I ova soba je bila pod video-nadzorom, ali makar su se svetla uveče gasila. U sobi smo imali i televizor. U toj sobi sam ostao do 23. aprila 2014 - rekao je Šarić.

On je naveo da je tokom boravka u pritvoru imao pravo na posete jednom nedeljno i da su mu hranu donosili iz restorana.

Dete nije moglo u vrtić

- Vid mi je oslabio jer sam tokom boravka u samici bio izložen jakom svetlu. Zbog toga i danas moram da nosim naočare, iako do pritvora nikad nisam imao problema s vidom. Zbog nervoze sam se ugojio 20 kilograma. Supruga Svetlana, s kojom imam dvoje dece, ostavila me je posle dve i po godine pritvora. Najviše me je pogodilo kad sina u Beogradu nisu hteli da upišu u predškolsko jer su se ostali roditelji pobunili i rekli da neće da im deca budu u školi s detetom kriminalca - objasnio je Šarić i dodao da mu je nakon hapšenja obolela i majka, kao i da su mu mnogi prijatelji okrenuli leđa.

Podsetimo, Duško Šarić bio je uhapšen nakon što su italijanske vlasti izdale nalog za njegovo hapšenje u međunarodnoj akciji "Loptice". On je prošle godine, nakon tri osuđujuće presude, oslobođen optužbi za pranje više miliona evra stečenih navodnom prodajom narkotika.

Uhapšen u kafiću

Veliki broj policajaca

Duško Šarić je tokom svedočenja objasnio da je uhapšen 15. novembra 2010. dok je s prijateljima sedeo u kafiću u Pljevljima.

- Prišla su mi trojica inspektora u civilu i rekli mi da pođem s njima u CB Pljevlja. Pitao sam zbog čega, oni su mi rekli da treba da dođu neke kolege iz Podgorice. Kad sam izašao, primetio sam pet policijskih auta i veći broj policajaca. Odredili su mi pritvor zbog nečega što se desilo u Italiji, a sa čim ja nisam imao veze - rekao je Duško pred sudom.

I Darko čeka odluku suda

Presuda za šverc kokain u ponedeljak

Specijalni sud u Beogradu izreći će u ponedeljak drugu prvostepenu presudu Darku Šariću i ostalim optuženim za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u zapadnu Evropu. Prvu prvostepenu presudu, kojom je Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora, a ostali na višegodišnje zatvorske kazne, ukinuo je Apelacioni sud u junu 2016. godine i naložio ponavljanje suđenja.

