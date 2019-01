KRENUO DA PLATI STRUJU, PA POGINUO NA KOBNOM PRELAZU: Vlastimir je 7. žrtva iz niškog autobusa smrti!

Vlastimir Đorđević (65) iz Donjeg Međurova sedma je žrtva stravičnog udesa koji se dogodio 21. decembra na pružnom prelazu u ovom selu kada je voz prepolovio autobus.

Njegov kum, Žarko Rajković ima sve reči hvale za preminulog Đorđevića koji je imao prelom karlice i rebara. U zoru je izdahnuo zbog srčanog napada.

- Vlasta je bio pre svega dobar čovek. Imao je zavidnu sportsku karijeru. Igrao je fudbal. Bio je i radnik Mašinske industrije. Tog jutra je krenuo da plati struju kao svaki pošten čovek. Tragedija je odnela sa sobom jednog dobrog druga i divnog čoveka - priča njegov kum Žarko Rajković iz Donjeg Međurova.

Nakon višednevne borbe lekara specijalista intenzivne nege Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju kako kažu u Kliničkom centru, došlo je do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta.

- On je uprkos svim naporima lekara jutros, na žalost, podlegao povredama. Pacijent je imao višestruki prelom karlice i rebara.Tokom noći došlo je do akutnog popuštanja plućne funkcije. Nakon toga je pacijent intubiran i postavljen je torakalni dren. Njemu je 2.januara u pola 6 došlo do srčanog zastoja, ali je i nakon svih pokušaja reanimacije pacijent preminuo, saopšteno nam je iz uprave Kliničkog centra.

Vozač tvrdi da je stao na znak Stop!

Milan Zdravković, zvani Čudo iz sela Nozrina kod Aleksinca, vozač "Niš ekspresovog" autobusa koji je jedan od mogućih krivaca za veliku saobraćajnu tragediju na pružnom prelazu u Donjem Međurovu, tvrdi da je stao na znak "Stop", ali da verovatno zbog velike magle koja je bila tog jutra nije video voz.

U ovoj tragediji 21.decembra oko 7.30 sati poginulo je sedmoro ljudi, a od toga dvoje dece kada je voz naleteo na autobus koji je vozio đake i druge putnike od Donjeg Međurova ka Nišu.

