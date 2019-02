BRAT UBIJENOG ADVOKATA 12 GODINA ČEKA IME UBICE: Policija rešila slučaj, subotičko tužilaštvo zatajilo

SENTA - Ni posle 12 godina od ubistva uglednog advokata Momira Lazića (47) iz Sente, ne zna se ko je 1. februara 2007. godine okrvavio ruke. Laziću je ubica smrtonosni hitac ispalio u bradu, a drugim ga „overio“ u potiljak.

Zločin se dogodio u advokatovoj kući, u ulici Branka Radičevića 5, u kojoj je posle razvoda živeo sam. Njegovo beživotno telo pronađeno je sutradan, a u kući nije izvršena premetačina, niti je ubica bilo šta odneo.

Brat ubijenog advokata, dr Goran Lazić ne miri se što ubica već 12 godina izmiče pravdi:

"Sa žaljenjem moram konstatovati da sam nakon poslednje komunikacije sa inspektorima iz Uprave kriminalističke policije MUP- a dobio tužno saznanje da se na rešavanju ubistva mog brata ne radi ništa i to, isključivo, i jedino krivicom Višeg javnog tužilaštva u Subotici. Niko do sada nije u pritvoru priveo ni sat vremena", kaže dr Lazić i za takvo stanje okrivljuje bivše i aktuelne ljude koji su na čelu Višeg javnog tužilaštva:

"Oni svojim neradom štite nalogodavca i ubice mog brata. To odgovorno tvrdim zato što je policija, nekoliko meseci nakon ubistva, jasno i glasno rekli da je slučaj policijski rešen. Sve je predato tužilaštvu, ali oni godinama ne preduzimaju apsolutno nikakve aktivne radnje. Tužilaštvo dobro zna da su imali osnovanih sumnji da pritvore dve osobe koje su pale na poligrafu, a za koje je postojalo i drugih indicija i saznanja da su umešane u ubistvo. Međutim, nisu našli za shodno da pritvore nijednu osobu", kategoričan je dr Lazić.

Lazić apeluje na više državne organe

Apelujem na više organe da nešto preduzmu jer je očigledno da subotičko Više javno tužilaštvo ne radi apsolutno ništa. Voleo bih da imaju bar jedan pokazatelj šta su aktivno radili. Ovaj zločin ne može da ostane u fijoci. Oni na to nemaju prava prema meni, prema deci mog pokojnog brata i celokupnoj javnosti. Izvori iz policije dali su mi do znanja da je sve do Višeg javnog tužilaštva koje ništa ne preduzima- kaže dr Lazić.