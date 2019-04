POGLEDAJ ŠTA SI UBIO! Otac devojke nastradale u niškom autobusu smrti na suđenju jednim gestom ZALEDIO SVE PRISUTNE! 7 ljudi poginulo je tog jutra, a evo kako se branio Zdravković!

"Rodila sam ga, učila ga da čita, piše, stasao je u momka, a onda mu je jedan ovakav čovek oduzeo život. I doživotna robija za to je malo."

Sa suzama u očima ovim rečima Zlatiborka Dimitrijević, majka učenika Alekse Dimitrijevića (15), jednog od sedmoro poginulih putnika u autobusu smrti u Donjem Međurovu, 21. decembra prošle godine, obratila se vozaču Milanu Zdravkoviću (31) iz Nozrine na jučerašnjem početku suđenja u Osnovnom sudu u Nišu.

Posebno je potresno bilo obraćanje Srećka Kocića, oca Marijane Kocić (16), koja je toga dana pošla u školu autobusom, a umrla na operacionom stolu od zadobijenih povreda u udesu.

- Pogledaj, ubico, šta si ubio. Ti ćeš u zatvor, a moje dete trune u grobu - rekao je Kocić, pokazujući Zdravkoviću sliku svoje ćerke.

Zdravković koji se brani sa slobode juče je pred sudom izjavio da "delimično priznaje krivicu" i da ostaje pri iskazu datom u tužilaštvu u kojem je naveo da je pogledao da li ide voz, te da su navodno loša vidljivost i preglednost na prelazu doveli do teške nesreće. On se u iskazu u istrazi branio da je autobus imao letnje gume, da je bilo magle, da je čuo buku nadolazećeg voza u istom momentu kada su i putnici počeli da ga upozoravaju na to, te da je vozilo proklizalo kada je dodao gas na samom prelazu, tako da je voz udario u sredinu autobusa. No, iako je u istrazi izjavio da se zaustavio ispred pruge, pogledao da li ide voz pa onda nastavio, juče je izmenio svoju izjavu i rekao da se nije zaustavljao, već da je usporio i ispred prelaza išao minimalnom brzinom. On je rekao da je preglednost bila loša zbog rastinja sa leve strane i zida ograde sa desne strane prelaza i da je mogao da vidi ide li voz tek kada je došao ispred samog prelaza.

Tužilaštvo za Zdravkovića traži maksimalnu kaznu od osam godina zatvora zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Tog jutra Zdravković nije pogledao levo i desno kada je došao do pružnog prelaza. Sve vreme je gledao pravo, pa je prelazak preko pruge započeo pre nego što se uverio da to može da učini na bezbedan način. Nije ustupio prvenstvo prolaza preko pruge mašinovođi i nije zaustavio autobus ispred znaka "stop". Nije propustio šinsko vozilo koje se kretalo prugom. Tim postupcima je ugrozio živote putnika, među kojima je bilo dosta đaka - kaže naš izvor šta piše u optužnici.

Putnici koji su pukom srećom preživeli stravičnu nesreću, kada je voz bukvalno prepolovio autobus, kažu da su razočarani visinom kazne koja preti vozaču.

- Nijedna kazna ne može da vrati mrtve! Smatram da je osam godina zatvora mala kazna za ovakvu tragediju. Da je malo, malo je! Bolje da je vozač bio koncentrisaniji, da je vodio računa, nego sada da licitiramo koliko ga treba kazniti. Nikakva kazna ne može da vrati decu. Ja sam imao sreće i prošao sam s povredama, a ne mogu ni da zamislim šta misle o toj kazni oni koji su izgubili najdraže - kaže Marko Jovanović, meštanin Donjeg Međurova, koji je 21. decembra bio u "autobusu smrti".

KAKO JE DOŠLO DO NESREĆE

- Autobus pun putnika išao iz Donjeg Međurova ka Prokuplju

- Na pružnom prelazu vozač nije pogledao levo i desno

- Vozač se nije zaustavio na znak "stop" i nije propustio voz

- Voz prednjim delom udario u levu bočnu stranu autobusa

- Prednji deo voza je izleteo iz šina, a autobus se prepolovio

