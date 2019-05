EKSKLUZIVNO! ISPOVEST SUPERŽENE IZ ODŽAKA KOJA JE NALUPALA RAZBOJNIKA: Ovo mi je bio tek drugi dan na poslu. Vikao je UPUCAĆU TE... Evo kako ga savlada lopova sa pištoljem!

Stajala sam pored kase kada je maskirani muškarac s oružjem u ruci uleteo u prodavnicu u kojoj sam radila. "Vadi pare!", viknuo je ljutito i uperio mi pištolj u glavu. Bilo je ili on, ili ja. Stisla sam zube i nasrnula na njega, spremna da se borim.



Ovim rečima je Anđelka Ilić iz Odžaka opisala početak žestokog obračuna s lokalnim lopovom, koji je u sredu uveče naoružan pištoljem ušao u prodavnicu u kojoj ona radi i pokušao da je opljačka.

Incident iz kojeg je hrabra majka dvoje dece izašla kao pobednik dogodio se deset minuta pre nego što je trebalo da stavi katanac na bravu. O njenoj neizrecivoj smelosti svedoči i video-snimak koji je juče preplavio društvene mreže, a na kojem se vidi kako joj pljačkaš upire pištolj u glavu pokušavajući da je prisili da mu preda novac. Međutim, ono što je Anđelka učinila "zastrašujući" lopov zasigurno nije očekivao - isprašila ga je i praznih ruku poslala kući! A on je taj koji je imao pištolj!

- Rvali smo se neko vreme, a ja sam pokušavala da ga razoružam. Nisam se predavala, ali me je najednom oborio na pločice i šutnuo. Vikao mi je: "Upucaću te!", ali nastavila sam da se borim. Na kraju je shvatio koliko je sati i pobegao. Ponela sam se hrabro i ponosna sam na to. Ne bi se svako suprotstavio naoružanom čoveku. Verovatno me je hrabrošću podučio suprug, koji je policajac i koji se stalno susreće s takvim tipovima - kaže za Kurir Anđelka.

POGLEDAJTE KAKO JE IZMLATILA PLJAČKAŠA



Kako dodaje, ne može da pretpostavi ko se krije ispod razbojničke maske.



- Ne sumnjam ni na koga. Radila sam u prodavnici samo dva dana, kao zamena - dodala je Anđelka, a potom spustila slušalicu i otišla da proslavi ćerkin rođendan.

Potraga

Bežao kroz mračnu ulicu Anđelka Ilić kaže za Kurir da je napadač, savladan i bez ikakvog plena, pobegao iz prodavnice bez reči.

- Ništa nije rekao, samo je skrenuo levo i otrčao niz mračnu ulicu. Odmah sam pozvala policiju, koja je brzo pristigla. Ispričala sam nadležnima šta se dogodilo, a oni su odmah otpočeli potragu za čovekom koji me je napao - kaže hrabra Anđelka.

