NOVOSAĐANI BESNI NA BAHATOG VOZAČA BMW: Zbog ovakvih ljudi ginu! Trkao se bulevarom, zamalo da nas pobije!

Preksinoć je u Novom Sadu pukom srećom izbegnuta velika tragedija, pošto se Uroš M. (25) svojim automobilom BMW trkao s drugim kolima na Bulevaru cara Lazara i u punoj brzini se zakucao u drvo, pa u banderu!



Očevici jezive nezgode kažu da je sam bog spasao vozača BMW sigurne smrti, ali i druge vozače i pešake koji su se u tom trenutku zadesili na novosadskom bulevaru.

foto: S.S.

Puklo kao bomba

- U ponedeljak, oko tri sata ujutru, vraćala sam se s društvom kući. Videla sam kako se Bulevarom cara Lazara trkaju beli BMW i neki crveni auto. BMW je tada tako snažno udario u banderu da je to bilo kao u horor filmu, kao bomba da je pukla. Prepolovio je banderu, a onda se zakucao i u drvo, koje je takođe pokidao napola i na kraju se zabio u saobraćajni znak - prepričava dramu S. J., očevidac opasne trke.

foto: S.S.

Drugi očevidac je rekao da su odmah pritrčali smrskanom vozilu da pomognu, strahujući da vozač nije preživeo.



- Bukvalno smo svi vrisnuli. Na svu sreću, vozač je bio dobro. Kako sam čuo na mestu nezgode, dok smo pomagali, zabrinuti za zdravlje vozača, on i njegov prijatelj su se trkali još od Bulevara Evrope, pa sve do mesta gde je udario u banderu. To je otprilike oko dva-tri kilometra. Izvukli smo dečka iz automobila - priča očevidac i nastavlja:



- Njemu bukvalno ni dlaka s glave nije falila, ma ni nokat nije povredio.

foto: S.S.

Očevici dodaju da je još jedna sreća u nesreći bila i to što u tom trenutku na bulevaru nije bio gust saobraćaj, niti je bilo mnogo pešaka.



- S društvom sam bio preko puta mesta gde se nezgoda desila. Da smo bili s te strane, pokupio bi i nas, garantujem. Mislim da je vozio brže od 150 na sat. Ovako ludačku vožnju u životu nisam video, strašno! - kaže očevidac.

Krivična prijava

Novosađani koje smo juče zatekli kraj rasutih delova BMW kažu da su ogorčeni zbog ovako bahatog ponašanja.

foto: S.S.

- U blizini su i studentski domovi, tako da ovde uvek sve vrvi od mladih. Ali njega baš briga. Dečko vozi dobra kola, ali on će ih popraviti i za 20 dana će se verovatno opet trkati. Prošao je bar pet semafora na toj trasi. Zbog ovakvih ljudi ginu - kaže jedan Novosađanin.



Policija je protiv Uroša M. podnela krivičnu prijavu za ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju i za upravljanje pod dejstvom alkohola, jer je alko-testom utvrđeno da je bio pijan. Inače, on posle nesreće nije zatražio lekarsku pomoć.

(Kurir.rs/Slađana Stojanović)

Kurir