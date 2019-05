FUNKCIONERKA OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI MIRJANA TOMIĆ (26) PRETUKLA DEDU (86) SVOG SUPRUGA: Izbačena iz kuće na 30 dana, uz zabranu prilaska!

Mirjana Tomić (26), koja je zamenica predsednika MZ Busur, opština Petrovac na Mlavi, pozvana je u policijsku stanicu zbog sumnje da je u porodičnoj kući pretukla Dušana Tomića (86), inače dedu svog supruga, i nanela mu lakše povrede.



Kako nezvanično saznajemo, sumnja se da je ona 24. maja, nakon svađe, dedu udarila više puta po glavi i telu.



- Deda je prijavio da ga je snajka napala i da ga je više puta udarila. On je odvezen na pregled u Opštu bolnicu, gde su konstatovane lakše povrede. Tomićeva je dala izjavu u policiji i saslušana je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi, gde joj je izrečena hitna mera udaljenja iz kuće na 30 dana, kao i zabrana prilaska žrtvi - rekao je izvor Kurira.

On dodaje da će više detalja o slučaju biti poznato po okončanju istrage.

S druge strane, Tomićeva za Kurir objašnjava da je napad bila zapravo samoodbrana i da nije bila u pritvoru, kako su to objavili neki mediji.



- Pozvana sam u policijsku stanicu jer me je deda prijavio za nasilje. A zapravo sam ja žrtva u toj kući zajedno s mojom decom godinama unazad. Svađa je nastala kada je došao majstor kog sam zvala da mi popravi kola. Deda je počeo da viče jer to je njegova kuća i ne sme da ulazi bilo ko. Majstor je otišao, a on me je posle mnogobrojnih uvreda udario pesnicom u vilicu. Uhvatila sam ga za grudi i gurnula. Tom prilikom zadala sam mu nekoliko ogrebotina na grudima i to je sve od povreda koje ima - rekla je Tomićeva.



Ona dodaje da je u pratnji policije iz kuće uzela decu i da sada stanuje kao podstanar u Petrovcu na Mlavi.

- Želela sam i ranije da odem od njih zbog maltretiranja, ali su mi oni pretili da ne smem da odvedem decu. Ovo je u neku ruku i dobro da sam najzad sa decom na sigurnom - rekla je Mirjana Tomić.

Predsednik Mesne Zajednice

Savet će odlučiti da li će biti smenjena



Predsednik MZ Busur Predrag Tadić za Kurir je potvrdio da je reč o njegovoj zamenici, ali da ne zna detalje porodičnog nasilja.



- U svakom slučaju, u najkraćem roku održaću sastanak sa članovima saveta MZ Busur i ako oni odluče, Mirjana će biti smenjena - rekao je Tadić.

(Kurir.rs/J. R./ Foto: Privatna arhiva)

