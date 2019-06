SAHRANJEN SURČINAC KOJI JE PUCAO U ŽENU I SEBE: Porodica i prijatelji Dragoslava (25) tvrde: On nikada nije tukao i zlostavljao Teodoru, patio je što nije mogao da viđa sina

Dragoslav Jovanović (25) iz Surčina, koji je pre tri dana preminio nakon što je na Novom Beogradu ranio suprugu Teodoru (25), a potom i pucao sebi u glavu, sahranjen je na pravoslavnom groblju u Surčinu.

Jovanović je podsetimo, sin nekadašnjeg pripadnika "surčinskog klana" Ljubomira Jovanovića Staklenog. Njegovom poslednjem ispraćaju prisustvovali su brojni rođaci i prijatelji, a neki od njih opraštali su se od Jovanovića i potresnim čituljama.

- Dragi naš, voljeni Gagi, u srcima i molitvama, živećeš večno s nama. Neizmerni su tuga i bol u dušama našim. Počivaj u miru - stoji u oproštajnoj poruci Dragoslavljevog oca Ljubomira, majke Mirjane, brata Gvozdena i sina.

Vest o smrti Jovanovića potresla je njegove rođake, koji su ispričali da su se nadali da će uprkos teškim povredama preživeti. Kako kažu, Dragoslav nije bio poznat kao nasilnik, pa im je čitava situacija neverovatna.



- Ne znam zašto je to uradio, ali znam da ga je mnogo bolelo to što tri meseca nije mogao da vidi svoje dete. Žalio se Centru za socijalni rad i sudu. Molio ih je da na kratko vidi sina uz nadzor, ali nije uspeo da dobije dozvolu. To ga je ubijalo - rekao je za Kurir jedan od Jovanovićevih rođaka. Jedan Jovanovićev drug je objasnio da se sa njim video 10 dana pre tragedije i da ga je pitao da li je istina da je tukao Teodoru.

- On mi je rekao da to nikada ne bi uradio, ali je priznao da ju je uštinuo za nogu od čega je njoj ostala modrica. Ne opravdavam njegov postupak - napisao je drug u komentaru ispod teksta na Kurirovom portalu.

Podsetimo, Jovanović je u ponedeljak uveče presreo svoju suprugu Tamaru od koje se razvodio, u trenutku kada je šetala njihovog sina u kolicima. Nakon kraće rasprave Dragoslav je potegao pištolj i upucao ženu, a potom sebi ispalio metak u glavu.

Nije ugrožena: Ranjena žena i dalje u bolnici

Jovanovićeva supruga Teodora i dalje se nalazi na intenzivnoj nezi zbog dve prostrelne rane na grudnom košu. Njeno stanje je označeno kao stabilno, ali je ona uprkos tome pod neprekidnim nadzorom lekara. Njen i Dragoslavov petnaestomesečni sin koji je bio prisutan u vreme izvrešenja zločina, predat je Teodorinim roditeljima koji sada o njemu vode računa.



Od Dragoslava su se čituljama oprostili porodica i prijatelji.

