IŠAO NOVOIZGRAĐENIM AUTO-PUTEM, PA SE ZAKUCAO U BETONSKU OGRADU KOD JELAŠNICE: Miljan iza sebe ostavio petoro dece, prijatelji imaju samo reči hvale (FOTO)

Motociklista Miljan Stojanović (46), zvani Mafija iz Kovanlučke ulice u Nišu koji je poginuo 23. aprila oko 22.45 sati na novoizgrađenom delu auto puta Niš - Pirot kod sela Jelašnica, iza sebe je ostavio suprugu i petoro dece.

Miljan je poginuo kada je udario svojim "Kavasakijem" u betonsku ogradu na putu dok se sa mlađim bratom vraćao iz pravca sela Ostrovica. Na licu mesta vidljivi su jasni tragovi kočenja, pa se pretpostavlja da je video betonsku ogradu na putu, ali nije uspeo da se zaustavi. Miljan je obožavao motore, ali nije bio član nijednog od aktuelno postojećih grupa motociklista.

Kako saznajemo, Miljan je najviše u životu voleo decu i motore. Često ih je popravljao poznanicima, a i da ne uzme koji dinar za svoj rad i znanje, iako materijalna situacija u njegovoj porodici nije na zavidnom nivou.

Krpe kraj sa krajem

Prema rečima njegovih prijatelja trojica vozača su se vraćala u Niš i pošto poslednjih meseci mnogi idu ovim putem da bi se "spustili" na Jelašnički put do Niške Banje odnosno ka Niša, to su i oni hteli.

Dobronamerni ljudi koji žele da pomognu Miljanovoj porodici to mogu da učine na broj žiro računa: 105000010280032287, "Aik banka" na ime Stojanka Ganić. Mitić kaže da će motoristi ubrzo doći do dogovora da se formira fondacija ili neki drugi način kako bi se pomoglo Miljanovoj porodici.

Jedan od njegovih prijatelja, Božidar Mitić pokrenuo je akciju da se pomogne porodici ovog Nišlije tako da je sakupljanje dobrovoljnih priloga već počelo.

"Miljan je bio drugar , bio je na mnogim stazama da bi se trkao. I sada je očekivao poziv iz inoistranstva za neku veću trku, ali ne bih rekao da se trkao u noći kada je poginuo. Pored njega je vozio mlađi brat koji je takoreći prvi put seo na motor. Miljan je profesionalac. On nije klinac željan dokazivanja. Sigurno je to bio trenutak nepažnje, malo veći gas kada je put "otvoren" i dogodi se neviđena tragedija. Dečica su mu još mala, sinčić jedva nekoliko meseci ima i zato moramo svi da pomognemo. Motociklisti Niša i okoline će pomoći, ali neophodna je šira akcija kako u ovim čudnim vremenima ne bi zaboravili ono najvrednije, a to su deca", priča Božidar.

Na mestu gde je poginuo, zatekli smo Iliju M.(16) dečaka koji je sa društvom prvi pritekao i pozvao Hitnu pomoć. Njegovo društvo je sedelo na bankini puta, u blizini kafića kada su prošla tri motocikla, a posle petnaestak sekundi se čuo jak prasak i video dim. Nakon toga su dotrčali do mesta udesa da bi videli da Miljanu nije bilo pomoći.

