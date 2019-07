BEOGRAĐANKA GLAVNI MAKRO NA PRIMORJU: Crnogorski političari naručuju VIP prostitutke iz Srbije!

Starlete, voditeljke, bivše rijaliti učesnice i manekenke seksualne usluge na Jadranu najčešće pružaju crnogorskim političarima i njihovim gostima Rusima i Arapima, otkriva izvor Kurira.



Prema njegovim rečima, crnogorski moćnici elitne prostitutke koje leto provode na jahtama i u luksuznim hotelima na primorju obezbeđuju preko jedne poznate Beograđanke.

Imaju madam

- Devojka koja je posrednik, to jest makro, i sama celo leto provodi u Crnoj Gori i u izuzetno je bliskim odnosima s moćnicima susedne države. Njeno ime dobro je poznato i u Srbiji jer je svojevremeno bila dobra i s pripadnicima zloglasnog zemunskog klana, a poznata je i po burnom ljubavnom životu - kaže izvor Kurira i dodaje da je ona poznata i srpskim istražnim organima.

Nezgoda

Spasavali voditeljku s mora

Bivša TV voditeljka koja navodno i dalje pruža seksualne usluge na jahtama pre nekoliko godina bila je gošća na luksuznom plovilu u trenutku kad je ono doživelo nesreću na moru u Crnoj Gori.

- Akcija spasavanja tada je izvođena uz veliku brigu o tome da se ne sazna da je ona bila na jahti s nekoliko muškaraca u trenutku nesreće - otkriva naš sagovornik.





Prema njegovim rečima, za nju rade najmanje tri bivše rijaliti učesnice, voditeljka i modna kreatorka, one su najplaćenije animir-dame koje rade za madam iz Beograda.



- Vikend cena za njene devojke je od 2.000 do 2.500 evra. Političari iz Crne Gore kontaktiraju s njima preko žene koju poznaju godinama i u koju imaju poverenja. Ona im ugovara devojke, ali koverte s novcem same dobijaju posle završenog "posla". Procenat ide njoj - objašnjava on.

Poznate javnosti

Izvor otkriva i da je jedna rijaliti učesnica koju oni plaćaju nedavno izdala knjigu, a ranije je bila hapšena zbog trgovine drogom, dok se druga odnedavno predstavlja kao modni kreator i pevačica.



- Treća njihova prijateljica, koja je takođe bila u rijalitiju, ranije je bila omiljena među političarima, ali je preterala s tetovažama i konzumiranjem droge, pa su klijenti počeli da je izbegavaju. Voditeljka i kreatorka koja je s njima u ekipi, a koja se povukla iz javnosti, iako dosta starija od "koleginica", izuzetno je tražena i dalje, kako kod političara tako i kod njihovih poslovnih partnera - dodaje naš sagovornik.

Letnja šema

Kako funkcioniše rentiranje devojaka

- svi detalji ugovaraju se nekoliko dana ranije

- klijent makroa obaveštava koliko devojaka želi

- naglašava da li ima posebne zahteve

- u dogovoreno vreme po devojke šalju vozača na aerodrom

- vozač ih dovozi na jahtu ili u hotel

- novac dobijaju u koverti po obavljenom poslu

Prema njegovim rečima, osim za sebe i bahanalije koje sami organizuju na jahtama na Crnogorskom primorju, crnogorski političari često upravo ove devojke dovode i kad žele da počaste bogate Arape i Ruse posle sklopljenih poslova.

- Ova četvorka preko Beograđanke podvodačice godinama već radi na primorju i njima klijenti koji ih redovno iznajmljuju, pored toga što im daju novac, kupuju i firmiranu garderobu - dodaje on.

