DRUG IZ VOJSKE UBICE IZ JABUKOVCA: Davor je mnogo voleo oružje, ali nije bio agresivan NISAM NI SLUTIO DA JE SPOSOBAN ZA OVAKAV ZLOČIN

"Davor je mnogo voleo oružje. U vojsci je tražio da ga slikamo sa njegovim oružjem i s oružjem drugih vojnika, a najviše ga je privlačio "škorpion", kaže Duško Ivković, koji je sa Davorom Pernićem, osumnjičenim za četvorostruko ubistvo u Jabukovcu išao u vojsku pre 15 godina kao deo 211. oklopne brigade.

foto: Privatna Arhiva

On je Davora upoznao 2004. godine, kada je prebačen u njihovu jedinicu u Nišu, navodi Blic.

Duško Ivković nikada nije slutio da bi Davor mogao da počini masakr, ali potvrđuje da je bio opsednut oružjem

Pernićev prijatelj Duško Ivković (na slici) bio je zajedno sa ubicom član 211. oklopne brigade. Nikada nije slutio da bi Davor mogao da počini masakr, ali potvrđuje da je bio opsednut oružjem

- Davor je došao krajem 2004. kod nas kao specijalac-izviđač. Bio je toliko ćutljiv da se reč nije mogla izvući iz njega, povučen. Bio je pomalo i plašljiv, poslušan i disciplinovan vojnik. Imao je dva drugara Vlaha s kojima je pričao na vlaškom jeziku. Što se tiče oružja, voleo je vojnu opremu i oružje i sa svakim se slikao. Ali on nije bio agresivan i nikada ne bih rekao da je bio u stanju da nešto tako uradi - kaže Ivković i dodaje da je fotografiju Davora sa minobacačem koju on ima na svom Fejsbuku, a koja se pojavila i u medijima on napravio.

foto: Zorana Jevtić

Prema njegovim rečima, većina Davorovih fotografija nastala je u bazi iznad Bujanovca i Velikog Trnovca, kao i u kasarni u Nišu, gde se fotografisao i sa oružjem drugih vojnika. Međutim, neke od fotografija nisu nastale u vojsci, iako je on obučen u vojničku uniformu.

- Neke slike nisu iz vojske i to mi je bilo čudno. Ima sliku sa šeširom u uniformi koja nije iz vojske. Pretpostavljam da je on negde nabavljao opremu ili se i privatno oblačio tako - dodaje Ivković.

On kaže da su ih kao specijalnu jedinicu učili tihe likvidacije, borilačke veštine i rukovanje raznim oružjem.

foto: Printscreen/MUP/Facebook

- Imali smo gađanja iz "škorpiona", pištolja, kalašnjikova. Sve oružje koje su mu pronašli smo mi koristili u vojsci. Davor se najviše oduševljavao "škorpionom" - kaže Duško.

Upravo se sumnja da je Davor iz "škorpiona" i iz poluautomatske malokalibarske puške sa prigušivačem počinio četvorostruko ubistvo na imanju Raje Kazimirovića. Osim tog oružja, policija je na salašu njegovog oca Slaviše pronašla i zakopane još dve malokalibarske puške, jednu poluautomatsku i jednu gasnu pušku, kao i veću količinu municije.

(Kurir.rs/Blic, M.Brkić)

Kurir