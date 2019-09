KAKAV JE OVO IDIOT! EVO KAKO JE DOLIJAO STRIC KOJI JE DROGIRAO DECU: Dao im bombonice Sunđer Boba, i izgovorio BOLESNU rečenicu!

Perica D. iz Novog Pazara, koji je prekjuče uhapšen zbog sumnje da je svojim bratancima, devojčici (6) i dečaku (3), dao po tableticu ekstazija, negirao je krivicu pred istražiteljima. Međutim, njega su demantovala deca, koja su ispričala šta se tačno dogodilo.



Naime, posle hapšenja nije sasvim bilo jasno da li je osumnjičeni namerno drogirao mališane ili je ekstazi ostavio u njihovom domašaju, pa su oni sami progutali po tableticu.

Ugrozio im zdravlje

- Posle hapšenja, obavljen je razgovor i sa Pericom i sa njegovim bratancima. On je tvrdio da deci nije dao ekstazi i da ne zna kako su progutali tabletice. Potom je obavljen i razgovor sa devojčicom i dečakom. Deca su ispričala da im je stric dao "bombonice" i da im je rekao da je to Sunđer Bob i da će postati mnogo jaki kad to popiju - kaže naš izvor iz istrage.



Prema njegovim rečima, deca naravno nisu znala šta im stric daje.

- Deca inače vole crtanog junaka Sunđer Boba. On im je jedan od omiljenih likova iz crtaća, pa nisu ni bila svesna kakvoj ih opasnosti rođak izlaže - objašnjava izvor.



Podsetimo, majka je u utorak uveče primetila da se deca čudno ponašaju i da se ne osećaju dobro, zbog čega ih je odvela kod lekara.



- Bili su dezorijentisani i omamljeni. U bolnici im je hitno ispran želudac i utvrđeno je da u organizmu ima narkotika. Posle lekarske intervencije deci je bilo bolje i oni su juče bili dobro - kaže izvor Kurira.

Odmah pošto su deca primljena u bolnicu i Peričinog hapšenja, izvršen je i pretres prostorija u kojima on živi.



- Nađena je manja količina ekstazija i špric sa nepoznatom tečnošću. Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava za proizvodnju i prodaju narkotika i omogućavanje konzumiranja droge - kaže izvor.

Nezapamćen slučaj

Ovaj nezapamćeni slučaj šokirao je Novopazarce, ali i čitavu Srbiju. Za uhapšenog Pericu sugrađani nemaju reči hvale.



- U gradu se zna da je ranije više puta hapšen zbog posedovanja droge. Ovih dana je trebalo da ide u zatvor, na izdržavanje kazne po jednoj ranijoj pravosnažnoj presudi. Poznat je po svom problematičnom ponašanju, međutim, ovo je prevršilo svaku meru. Ugrozio je živote dece. Na svu sreću pa je majka na vreme primetila da s decom nešto nije u redu - kaže naš izvor.



Inače, Novopazarci pričaju da nije novost da u njihovom gradu ima droge i narkomana.



- Ali da se ovako nešto desilo, do sada nismo čuli. Sramota - kažu građani.

Ne krije afinitete

Fejsbuk pun droge

Perica D. je na svoj Fejsbuk profil kačio slike narkotika. Pored fotografija džointa i listova marihuane, on je kačio i slike dvoje dece. Sudeći po fotografijama, Perica je bio vezan za mališane, ali nije krio ni ljubav prema narkoticima. Tako na jednoj od fotografija piše "Ja volim marihuanu".

