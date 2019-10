SAČEKUŠA ISPRED TERETANE U NIŠU OPOMENA ZA STARI DUG: Ranjeni Nišlija prepoznao napadača, pa ga gađao torbom

Stanovnici ulice 21. maj u Nišu i dalje su u šoku zbog sačekuše u svom komšiluku gde je sinoć na malom parkingu iz zasede upucan u nogu Nišlija V.N.(34).

Na tom mestu se nekada igraju deca, a kako navode, vremenom je postalo i poprište kriminalnih sukoba. Pucnjava se dogodila između izlaza jedne teretane i obližnjih garaža.

U sačekuši je ispaljeno sedam ili osam metaka koji su završili u asfaltu pa se pretpostavlja da je ovo "šenlučenje" bila opomena zbog ranije nerasčišćenih računa jer su meci ispaljivani dok povređeni nije pogođen u nogu. On je zbrinut u Kliničkom centru i pošto nije povređena ni jedna od arterija, van je životne opasnosti.

- Onaj ko je verovatno revolver držao u rukama tačno je znao kada V.N. izlazi iz teretane pa se pretpostavlja da je ovaj Nišlija izvesno vreme praćen. Priča se po Nišu da je pogođeni muškarac još od ranije ostao dužan izvesnu svotu novca kao i da zna napadača jer ga je navodno gađao sportskom torbom kada ga je prepoznao - kaže izvor dobro upućen u istragu.

V.N. je od ranije poznat policiji o čemu smo ranije pisali. On se predstavljao kao pripadnik BIA-e. Od 2012. do 2018. godine on je time dovodio veći broj građana u zabludu jer im je svašta obećavao, a za uzvrat uzimao novac. On je bio i u bekstvu tako da je policija objavila februara prošle godine brojeve telefona na koje građani mogu da ga prijave ako ga prepoznaju sa slike.

- Osumnjičeni se od 2012. do januara 2018. godine predstavljao kao pripadnik Bezbednosno informativne agencije dovodeći gradjane u zabludu da će svojim položajem uticati da ostvare različite interese za šta su trebali da mu daju novac – saopštila je tada niška Policijska uprava.

Policija je sinoć obavila uviđaj, a pregledane su i kamere koje se nalaze na okolnim objektima.

(Kurir.rs/M.S.)

Kurir