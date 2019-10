POŽAREVLJANIN (47) ŽENI NAPRAVIO PAKAO OD ŽIVOTA! DAVIO JE I SLAO JOJ PORUKE DA ĆE JE UBITI: Uhapšen zbog patološke ljubomore, optuživao suprugu da ga vara

S. P. (47) iz Požarevca uhapšen je zbog sumnje da je davio svoju suprugu u njenom stanu i da joj je nakon toga slao poruke da će je ubiti".

Godinu dana neprestanih ljubomornih ispada pretvorilo je u pakao život jednoj ženi (ime poznao redakciji) koja je zbog stalne sumnje svog supruga S. P.

morala da se odseli iz njihovog doma sa sinom. Međutim, prema rečima našeg izvora upućenog u slučaj, S. P. nastavio je da traži dokaze da ga žena vara, u toj meri da joj je nepozvan upadao u stan, da bi sve kulminiralo pre oko nedelju dana, kada ju je, kako se sumnja, pribio uza zid u njenom stanu gde ju je davio, a zatim joj pretio da će je ubiti.

Naime, S. P. žrtvu je, tokom poslednjih godinu dana, s vremena na vreme, kada je bio pod dejstvom alkohola, napadao da ga vara s drugim muškarcem. Prema rečima našeg izvora, sve je kulminiralo pre oko dva meseca, kada su supružnici bili na letovanju, gde se ljubomora intenzivirala.

- Kada su se vratili u Požarevac, on je nastavio sa tim ponašanjem zbog čega je ona odlučila da ga napusti, a sa sobom je povela i njihovog sina - dodaje naš izvor.

S. P. je znao gde njegova žena živi jer joj je, prema rečima našeg izvora, pomagao oko selidbe. Međutim, iako su se razišli, S. P. je nastavio da ženu optužuje da ga vara.

- Pre oko dve nedelje, on je otišao bez njenog poziva u njen stan dok je ona spavala. Probudio ju je i počeo da je napada kako je u tom stanu po njegovoj proceni spavao drugi muškarac. Nakon rasprave, on je krenuo nazad kući, međutim, nastavili su da se svađaju putem poruka. On je popio nekoliko flaša piva, nakon čega se vratio u njen stan. Ponovo je sam ušao unutra, prišao joj i počeo da je gura i prislonio joj glavu uza zid. Tu ju je navodno i davio, a zatim povukao za odeću tako jako da je žena pala na pod, udarivši u stolicu - dodaje naš izvor.

