OBRT U SUĐENJU ZA UBISTVO SAVE GROBARA: Svedok u punoj sudnici izvadio SMS poruke! Promenjena optužnica zbog onoga što je izgovorio

UŽICE - Suđenje dvojici optuženih u slučaju ubistva užičkog biznismena Sava

Gačanina, Vladimiru Božoviću optuženom za teško ubistvo i Milovanu Čekićeviću kome je prvom verzijom optužnice na teret stavljena krađa, neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i počinioca, prekinuto je juče i odloženo za početak novembra pošto je Više javno tužilaštvo, izmenjenom optužnicom Čekićeviću na teret stavilo krivično delo saizvršilaštvo u teškom ubistvu!



Obrt se dogodio juče, na samom kraju dokaznog postupka kada su se očekivale završne reči tužioca i branioca, kada se za reč javio optuženi Milovan Čekićević koji je u istrazi i na početku dokaznog postupka tvrdio da se ne seća sadržaja 10 SMS poruka koje su on i Božović razmenili u noći ubistva, tvrdeći sada da se setio sadržaja nekih od tih poruka.

Čekićević je ispričao da ga je SMS porukama Božović pitao da li je otišla Savova ćerka, on je odgovorio da jeste, dalje, pitao ga je i da li je Boban, (Savov brat) tamo, on je odgovorio da nije, i da ga je Božović pitao da li su pare tamo, a on je odgovorio da jesu, još je, dodao je, na pitanje Božovića šta da radi poručio Božoviću da radi šta hoće i da njega ne meša!



-Ovo je sto posto tačno - rekao je Čekićević pred sudom.



Posle ove Čekićevićeve izjave, tužilac je tražio pauzu da izmeni otužnicu, a zatim je izmenjenom optužnicom i Čekićevića optužio sa sučesništvo u teškom ubistvu.

Suđenje je prekinuto dok Čekićević, koji se do juče branio sam, bez advokata, ne obezbedi sebi branioca, ili dok mu sud ne dodeli branioca po službenoj dužnosti. Na jučerašnjem ročištu svedočio je i veštak Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku iz Beograda, koji je veštačio tragove iz prostorije u kojoj je Gačanin ubijen, kao i tragove sa ključa od vrata, kao i sa drugih predmeta. U izveštaju tih veštačenja navedeno je da se DNK tragovi nađeni na tim predmetima ne poklapaju sa DNK profilom optuženog Božovića. Takođe je kostatovano da nošenje rukavica u velikoj meri smanjuje mogućnost da na predmetima ostanu tragovi za DNK analizu.

Prema izveštajima veštaka koji su juče pročitani tokom dokaznog postpka, tokom obdukcije, u glavi sada pokojnog Gačanina nađena su dva zrna, jedno deformisano, ali na osnovu tragova na zrnima nije bilo moguće odrediti cev, odnostno tip oružja iz kog su zrna ispaljena. Konstatovano je jedino da su oba zrna kalibra 5,6X15, odnosno kalibra 22 Long Rifle. Kostatovano je i da kalibar čaure nađene u dvorištu kuće Božovića odgovara kalibru ispaljenih zrna. Veštaci su utvrdili da je osoba koja je pucala na Sava Gačanina prvi hitac ispalila iz stojećeg stava, dok je Savo stajao poluokrenut u predeo lobanje iza desnog uha, sa razdaljine od oko 50 cm, a da je drugi hitac ispaljen dok je Savo ležao na podu povredjen od prvog hica.



Pročitani su i izveštaji veštačenja snimaka sa kamera na obližnjim objektima na mestu na kome se dogodilo ubistvo. Prema tim veštačenjima kamere su zabeležile da te večeri u Savove prostorije ulazi lice pod kapuljačom, u crnoj odeći i da izlazi posle oko jednog minuta, a da posle oko 20 minuta osoba pod kapuljačom, u crnoj odeći ponovo ulazi u Savove prostorije i posle izvesnog vremena izlazi trčeći.



Međutim, na osnovu tih snimaka nisu se mogle utvrditi konture lice lica pod

kapuljačom niti njegova visina.

(Kurir.rs/Z.Š.)

