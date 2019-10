I DA NEĐELJKA (29) OSUDE NA SMRTNU KAZNU, MENI SINA NIŠTA NE MOŽE DA VRATI: Otac ubijenog Mileusnića očajan, njegov Miloš (24) brutalno ubijen u ulazu zgrade u Beogradu

Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Neđeljka Đurovića (29) iz Požarevca kojom se tereti da je 27. januara rano ujutru nasmrt izbo Miloša Mileusnića (24) ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu.

Optužnica koja Đurovića tereti za teško ubistvo za koje je zaprećena kazna zatvora od 10 do 40 godina u ovom trenutku nije pravosnažna, te odbrana ima pravo žalbe na nju. Samim tim, suđenje okrivljenom Đuroviću biče zakazano tek nakon što se odluči po eventualnim žalbama odbrane.

Goran Mileusnić, otac ubijenog Miloša kaže da je odluka suda da potvrdi optužnicu dobra vest, ali da su mu trenutno pomešana osećanja.

- Kako vreme prolazi, sve mi je gore. Tek sada osećam nedostatak, gubitak sina. To što je potvrđena optužnica je dobra vest, ali meni su pomešana osećanja. Ne znaš više šta da uradiš. A taj čovek i da bude osuđen na smrtnu kaznu, meni sina ništa ne može da vrati - kaže otac ubijenog Miloša.

Prema njegovim rečima, ono što je Neđeljko uradio njegovom sinu je bahato.

- Ti da nekome oduzmeš život iz šale. Nezadovoljan životom... Obuzme me bes kada shvatim da šta je uradio, na koji način, pod kojim izgovorom. Taj čovek ne treba da više nikad bude na slobodi - naglašava Mileusnić.

On dodaje da mu svaki dan počne u bolu.

- Svaki dan mi prolazi u bolu. Odem na posao pa me on obuzme. Ali kada dođe vikend, kad znam da nema Miloša da odemo negde zajedno, ručamo zajedno... Tada mi je najgore - naglašava on.

Ipak pitanje koje mu se vrzma po mislima jeste: "Gde su ljudi poput Neđeljka nikli".

- Takvih ljudi je sve više. Kako su postali takvi? Šta je dovelo do toga? Presudom koja će biti izrečena Đuroviću valjalo bi dati primer da ne možeš ubiti čoveka - naglašava Mileusnić.

Podsetimo, Đurović se tereti da je na podmukli način, potpuno uračunljiv, 27. januara, oko šest sati ujutru, ubio Miloša Mileusnića u mračnom ulazu u zgradu u Ulici Dimitrija Tucovića 20a, u kojoj je ubijeni živeo sa cimerom. Stravično ubistvo desilo se kada je nesrećni mladić izlazio iz zgrade. Đurović se tada sklonio u stranu pored ulaza gde je čekao da Mileusnić izađe. Ko je on, kako se zove, koliko godina ima, nije znao. Nesrećni mladić bio je njegova nasumična žrtva.

U optužnici se navodi da je nakon što je mladić otvorio vrata i iskoračio ispred zgrade, Đurović potegao kuhinjski nož koji je poneo od kuće i svojoj žrtvi zadao više ubodnih rana - probio mu je trbušnu aortu, trbuh, slezinu, te Mileusnić nije mogao ni na koji način da se odbrani.

Đurović: "Nezadovoljan sam životom"

Podsetimo, nakon stravičnog ubistva Đurović je priznao policiji šta je uradio. On je, kako smo pisali, policiji rekao da je mladića ubio iz ličnog nezadovoljstva, kao i da ga nikada pre kobne noći nije video.

Kako je nakon hapšenja ispričao, kobne noći provodio je vreme na društvenim mrežama i"shvatio je da je nezadovoljan životom" i da je besan izašao na ulicu s namerom da nekoga napadne.

