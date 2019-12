NAPAO SUPRUŽNIKE SEKIROM I SONOM KISELINOM! Potraga za nasilnikom: Ponovo pretio bivšoj devojci

Policija i dalje traga za Milivojem Jevremović (33), koji je pre desetak dana upao u dom svoje bivše devojke Nataše Mićunović (28), a potom sekirom i sonom kiselinom napao nju i njenog supruga, preteći da će ih ubiti.

O napadu ljubomornog Jevremovića Kurir je izvestio pre nekoliko dana, a kako kaže Mićunovićka, ona se medijima obratila za pomoć kako bi nasilnik bio što pre uhapšen. Međutim, objavljeni tekst samo je dodatno iziritirao Jevremovića, tvrdi prestravljena žena.

Poziv

- Zvao je u utorak uveče telefonom sa skrivenog broja i počeo da mi preti. Rekao je da će doći sve da nas pokolje, da se ne plaši policije, kao i da on nema ni ženu ni decu i da u tome ne može niko i ništa da ga spreči. Očajna sam jer znam na šta je sve spreman. Ne znam šta više da radim i kome da se obratim - tvrdi Nataša Mićunović.

Ona dodaje da je poslednje pretnje prijavila. - Dok je on na slobodi, nema mi mira. Policija me obilazi, ali plašim se da će nas on naći i da će i najmanju priliku iskoristiti da ostvari svoju bolesnu nameru - objašnjava sagovornica Kurira.

Dva napada

Podsetimo, Mićunovićka je ranije ispričala za Kurir da je njen bivši dečko, s kojim se zabavljala pre šest godina, dva puta za dva meseca upao u njen dom i oba puta nasrnuo na njenog muža, s kojim ima trogodišnju ćerkicu. Pored nje ima i sina iz prvog braka, koji ima devet godina. Prvi napad desio se u septembru ove godine, u prisustvu njene dece, dok je bila u Švajcarskoj, a drugi 5. decembra, kada je u donjem vešu, uplašena za svoj život, pobegla u osnovnu školu i zvala policiju. Inače, Jevremović je, kako ona tvrdi, ove godine izašao sa šestogodišnje robije zbog više teških krivičnih dela.

