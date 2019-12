OVO MESTO NA GRANICI SA BUGARSKOM JE KRITIČNA TAČKA: Biće opasno ako ga se berberin dokopa, proći će bez ikakve kontrole

Potraga za Monikom Karimanović (12) i njenim otmičarom Ninoslavom Jovanovićem premeštena je ka granici sa Bugarskom, a prema poslednjim informacijama biće opasno ako dokopa mesta Grackovo na granici s Bugarskom.

Sve više se sumnja da je Jovanović, poznat i kao Malčanski berberin, od juna do danas iskopao zemunice, da ima motorole čije baterije puni nekakvim agregatom i da svojim obilascima pojedinih sela zapravo namerno ostavlja tragove, a u međuvremenu sa jadnom Monikom menja lokaciju boravka.

- Poslednje informacije su da se potraga pomera ka granici s Bugarskom. Tu postoji mesto koje se zove Gradskovo za koje šira javnost do sada nije znala, ali tu Srbi i Bugari prolaze bez ikakve kontrole. Neki bugarski mediji su javili da je ovo mesto kritično, ako ga se dokopa jer je nebranjeno. Uz to, neverovatno je i da ga termovizijske kamere ne mogu uhvatiti jer one mogu i da registruju toplotne izvore na više od jednog kilometra - kažu nam izvori upućeni u istragu.

Podsetimo, 20. decembra oko 7.20 sati u naselju Brzi Brod Jovanović je oteo malu Moniku iz obližnjeg naselja Suvi do, koja je bila na putu do škole i s njom se krije po šumovitim predelima ove teritorije.

