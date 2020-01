BERBERIN VIĐEN U MALČI, AKCIJA POLICIJE U TOKU: Sreo sam se oči u oči sa njim, bio je sav prljav, u nekoj sivoj jakni

U Malči je već sat i po vremena u toku potraga policije za Malčanskim berberinom koji je oko 12 časova viđen u jednoj kući.

Ninoslav Jovanović je prespavao u seniku te kuće, a viđen je kada je izašao, verovatno u potrazi za hranom.

foto: Nemanja Nikolić

- Izašao sam iz kuće i sreo se oči u oči sa njim. Bio je sav prljav, u nekoj sivoj jakni i dosta iscrpljen - rekao je meštanin Malče u čijoj kući je viđen Jovanović.

Vlasnik domaćinstva u čijem se seniku skrivao Jovanović kaže da je primetio da su bale sena razbacane, a pre toga su bile složene, te pretpostavlja da je begunac spavao u senu.

- Istrčao je iz dvorišta kroz kapiju. To je sigurno bio on, poznajem ga - rekao je on.

Meštani su odmah potom pozvali policiju, a Malčanski berberin je pobegao.

Vlasnik susedne kuće rekao je da je neko protrčao kroz njegovo dvorište, pa je policija pretresla celo njegovo domaćinstvo, ali Jovanović nije nađen.

Na licu mesta je i načelnik Policijske uprave Niš Slaviša Virijević koji aktivno učestvuje u poteri za Malčanskim berberinom.

(Kurir.rs/Blic)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir