SRPSKI HANIBAL: Petostrukom ubici Igoru Vaclaviću sude u staklenom kavezu!

Petostruki ubica Igor Vaclavić (39) iz Subotice, nekada najtraženiji begunac u Evropi zbog serije zločina, saslušan je juče pred sudom u Teruelu zbog dva pokušaja ubistva u Španiji pod nezapamćenim merama zaštite, zatvoren u staklenom kavezu!

Podsetimo, Vaclavić, kome je pravo ime najverovatnije Norbert Hefer, a poznat je bio i kao Igor Rus i Igor Srbin, uhapšen je u decembru 2017. godine u Španiji, gde se sakrio posle dva ubistva koja je počinio u Italiji. Tom prilikom on je ranio dvojicu farmera, a posle devet dana ubio je dva pripadnika civilne garde i meštanina. Početak suđenja za trostruko ubistvo očekuje se na proleće.

Nasmejan i hladan

Kako su preneli španski mediji, Vaclavić je iz zatvora doveden u sud pod ekstremnim merama obezbeđenja u pratnji jedinice za prevenciju i reagovanje nacionalne policije. Bio je obučen u patike, farmerke, džemper i crnu jaknu. Po ulasku u zgradu se nasmejao, kao i kada je ispitivan u istrazi, a tokom samog suđenja bio je smiren i potpuno hladan. Sve vreme se nalazio u staklenom kavezu, kako ne bi ugrozio nikoga, a ovakve mere državu koštaju 7.000 evra po saslušanju. U kabini, koja je potpuno providna, nalazi se i mikrofon, tako da ga sudije i svi prisutni mogu čuti tokom svedočenja, ali on ne može nikoga da dodirne.

foto: EPA-EFE/Antonio García

Prema navodima medija, on je odbio da odgovara na pitanja tužilaštva, ali je detaljno govorio u pucnjavi u planinama, kao i kako je došao do tamo. - Meštani iz Albalate su živi jer nisam želeo da ih ubijem. Pucao sam na njih kada su se približili seoskoj kući u kojoj sam se krio. Oni su došli da bi popravili bravu i kada sam video da prilaze, pucao sam iz pištolja na njih. Zaista nisam želeo da ih ubijem, samo da ih upozorim. Da su naleteli slučajno na mene i da su me dirali, verovatno ne bi sada bili ovde - potpuno smireno je ispričao Vaclavić pred sudom:

Obijao sam kuće

- Oružje koje sam imao kod sebe doneo sam iz Italije, ali neću reći gde sam ga kupio. U Španiju sam ušao 21. septembra 2017. i pred kraj novembra počeo sam da se krijem u predelima oko Albalate del Arzobispo u pokrajini Teruel. Živeo sam po seoskim kućama, a neke od njih sam i obio kako bih se snabdeo hranom, pićem i odećom. Kod sebe sam imao mobilne telefone i računare i primenjivao sam vojne tehnike opstanka - kazao je optuženi, o kome su strani mediji već pisali da je prošao vojnu obuku.

Tužilaštvo je zatražilo 23 godine zatvora za dva pokušaja ubistva i nedozvoljeno posedovanje oružja.

Vlasnik kuće MISLIO SAM DA JE UBIO MOG DRUGA Manuel Andreu, vlasnik kuće u kojoj je Igor Rus krio, saslušan je putem video-linka. On je kazao da je primetio da se zavese na farmi pomeraju, a da je upucan kada je izašao iz vozila kojim je došao s Marselom. - Video sam da krvarim i uplašio se da je Marselo već ubijen - rekao je drugi ranjenik, koji Vaclavića nije video u mraku.

bravar preživeo susret sa vaclavićem UREZAN MI JE U PAMĆENJE Ranjeni Manuel Marselo, bravar koji je s Manuelom Andreom, vlasnikom kuće, došao da popravi obijenu bravu, kazao je pred sudom da su začuli buku kada su prišli kući i pomislili da je neko unutra. - Pitao sam: „Ko je tamo“, a on je izašao obučen u vojnu uniformu s pištoljem. Bio je na metar od mene i pomislio sam da se šali, ali je rekao: „Ne, ne, ne, ne“ i pucao, mislio sam da će me ubiti. Skočio sam na njega, pa smo pali na zemlju i borili se oko pištolja. Kada više nisam imao snage, bacio sam se u stranu, a on me je opet upucao. Pucao je i dok je odlazio, ne znam, pet ili šest puta - kazao je Marselo, koji posle više operacija ima veštački kuk i teško povređenu ruku. Kako je objasnio, u policiju je pozvan posle trostrukog ubistva. - Pokazali su mi fotografiju i prepoznao sam ga bez ikakve sumnje jer sam ga savršeno video. Sećam ga se, imam ga urezanog u pamćenje, to je nešto što se ne zaboravlja - kazao je oštećeni.

foto: Kurir Igor Vaclavić u Italiji ubio šumara Valerija Verija i vlasnika bara Davida Fabrija

Uhapšen posle 9 meseci skrivanja u Španiji

U Italiji osuđen na doživotnu robiju

Posle suđenja u Španiji biće prebačen u italijanski zatvor

Kada odsluži 26 godina u Italiji, postoji mogućnost da ga vrate u Španiju

U Španiji mu se sudi za tri ubistva i dva pokušaja ubistva

Rođen je u Subotici kao Norbert feher, a iz Srbije je otišao sa 20 godina

Kurir.rs/ Jelena Ivić Foto: EPA-EFE/Antonio García

Kurir