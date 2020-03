MOJA SNAJA JE PREDVIDELA SVOJU SMRT: Ispunio sam joj želju, sahranio sam je kraj roditelja! UŽASNA SUDBINA

Jezivo: Branislav Nesimovski, koji je ostao bez sina Aleksandra i snaje Marije u vatrenoj stihiji, kaže da mu je Marija, pre nego što je poginula iz čista mira i do detalja objasnila šta da uradi ako umre

Moja snaja Marija kao da je predosetila svoju smrt. Pre izvesnog vremena mi je iz čista mira rekla da bi želela da je sahranimo pored roditelja, koje je rano izgubila, i da bi volela da i njen suprug Aleksandar, a moj sin, bude sahranjen tamo kraj nje.

Poslednji susret

Ovo je za Kurir otkrio Branislav Nesimovski, otac Aleksandra Nesimovskog (47), koji je 21. marta zajedno sa suprugom Marijom (45) nastradao u stravičnom požaru u zgradi „televizorki“ na Bulevaru Milutina Milankovića na Novom Beogradu.

Neutešni Branislav, koji je juče sahranio sina i snaju, kaže da je snaji ispunio tu želji. - Kada mi je to rekla pre oko godinu dana, nisam ni slutio da ću joj ispuniti tu želju. Sahranio sam nju i mog sina zajedno u Marijinoj porodičnoj grobnici na Centralnom groblju - priča Aleksandrov otac.

Kako kaže, kobnog jutra trgao se iz sna baš u vreme kada je požar buknuo u zgradi njegovog sina. - Ne sećam se šta sam sanjao, ali osetio sam neku negativnu silu. Ćerka mi je posle rekla da je sanjala Aleksandra kao anđela. Sada ne znam da li su to bili neki predznaci. Ko će ga znati - kaže naš sagovornik.

On dodaje da nije imao snage da se popne u stan u kome su mu preminuli sin i snaja. - Moja ćerka je bila. Kaže da je sve uništeno. Jedino je u frižideru ostalo hrane. Rekao sam joj da ne baca hranu. Odlučili smo da postavimo dva tanjira za pokoj duše Aleksandra i Marije i da tako iskoristimo tu hranu - kaže Branislav.

Prva ljubav

Prema njegovim rečima, sina je poslednji put video nekoliko sati pre tragedije. - U petak, pre policijskog časa, došao je do moje zgrade. Pošto ja imam preko 65 godina i ne izlazim napolje, Aca mi je kroz prozor dodao neke namirnice, pitao me kako sam i otišao. Nisam ni slutio da ga više nikada neću videti - kaže on.

Marija i Aleksandar bili su u braku 12 godina, a u emotivnoj vezi 15 godina. - Upoznali su se kao vrlo mladi. Oni su jedno drugom praktično bili prva ljubav i prvi partneri. Ceo život su proveli zajedno. Dece, nažalost, nisu imali - priča Branislav sa suzama u očima.

Kako smo ranije pisali, Marija i Aleksandar nađeni su zagrljeni u hodniku svog stana, a preminuli su od gušenja dimom.

Tragedija Šestoro poginulo • Požar je izbio u stanu nepokretnog Zorana Stanisavljevića, koji je živeo s majkom • Zoran je stradao, a majka preživela • Vatra se brzo proširila na još nekoliko stanova • Nastradali su i bračni par Nesimovski i porodica Stojanović - Zoran, Ljiljana i Aleksandar • Ćerka Anja kobne noći nije bila kod kuće foto: Nemanja Nikolić

