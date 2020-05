KAPETAN DRAGAN O PEDOFILSKOJ ZAVERI: U zatvoru je bio momak Hrvat, privlačan i pametan A ONDA SAM SHVATIO ŠTA JE RADIO

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan uključio se u emisiju "Dobro jutro Srbijo" sa Jovanom Jeremić i izneo niz šokantnih saznanja i informacija o pedofiliji, koju je video dok je boravio u zatvoru.

- Dok sam bio u zatvoru, trudio sam se da okupim što više ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. I jedan sveštenik zaposlio se tamo. Pojavila se jedna osoba čije je ime Antun Katić. Ponudio sam mu da pređe u naš zatvor, da mu pomognem. Momak 36 godina, Hrvat po nacionalnosti, u punoj snazi, visok, primamljiv ženama. Bio je izuzetno inteligentan, odlično je igrao šah, a taj podatak je vrlo važan. Pitao sam ga čime se bavi, a on je rekao da je profesionalni golman - počeo je priču Kapetan Dragan.

Dalje navodi da su tog momka svi brzo prihvatili. Rekao je da je završio u zatvoru zbog prodaje marihuane maloletnicima, za to je okrivio ženu i sina i da on robija umesto.

- Na kraju je, posle izvesnog vremena, izneo drugu priču - da je tu zbog lažne optužbe da je silovao devojčicu od 15 godina, i da je to zapravo devojka njegovog sina. Posle nedelju dana, opet je došao, priznao je da nije bio sasvim iskren, i da je ipak imao seks sa tom devojkom, jer se napio i nije znao šta radi. Pravdao se da je devojka njega prva zavela, pa silovala, a da je iz svega toga proizašlo da ona ostane u drugom stanju! Na to sam mu odgovorio da u pantalonama i ja imam što i on, i da sam siguran da nas ne bi nijedna 15-godišnjakinja silovala, da ne treba da laže jer će dobiti kaznu, već da se ispovedi svešteniku pre svega - priča popularni Kep.

Vasiljković objašnjava da "devojčice zaista nekada umeju da se srede, našminkaju, obuju štikle, pa deluju zavodnički, kao da imaju 20 godina".

- Međutim, ja sam u ovom slučaju s Antunom sumnjao u takav scenario pa sam otvorio njegov dosije i šokirao sam se - devojčica je imala 12 godina a s njom je opštio dve godine! Kasnije, Antun je došao s pričom da je o meni čuo razne priče i da bi mi dao veliku sumu novca da ja ubijem tu devojčicu, koju je pogrdnim imenom nazvao, jer je ona jedini svedok. Mislio sam da se šali, fantazira. Posle par dana, sa osmehom na licu mi je rekao da mu ne treba moja pomoć, da je stvar sređena, i da će je smaknuti, jer izlazi iz zatvora. U dosijeu sam video da je ubijao i ranije. Klupko se odmotalo kada je advokat došao pa sam dobio saznanje da je Antun svojom ubedljivošću svojevemeno naterao i policiju da poveruje u njegovu nevinost, iako je njegova supruga sve razotkrila i prijavila ga. On je njih ubedio pa su ga pustili kući. Međutim, ima Boga, napravio je grešku. Na laptop računaru koji je odneo na popravku kasnije, imao je porno-film koji je snimao s tom devojčicom, te je dečko koji je vršio popravku slučajno našao video. Tako su ga konačno uhapsili - navršava priču Kapetan.

