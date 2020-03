MANIJAK SA FEJSBUKA KRIJE SE IZA ŽENSKOG LIKA Danijela iz Zrenjanina: Skinuo se go i dodirivao pred mojim ćerkama UŽAS

Manijak koji se krije iza ženskog profila na Fejsbuku vreba majke sa devojčicama ispred kojih se skida go.

Danijela T. (31) iz Zrenjanina kaže da je zanemela od šoka i besa kada je manijak preko video-četa na Fejsbuku onanisao naočigled njene tri maloletne ćerke.

- Prala sam sudove kad mi je zazvonio telefon. Starija ćerka, koja ima 14 godina, javila se umesto mene misleći da me zove prijateljica jer je na ekranu videla izvesnu Katu Ivanovu. Tada se manijak, koji se na Fejsbuku krije iza tog ženskog profila, skinuo go i počeo da onaniše pred mojim ćerkama od četiri, pet i 14 godina. Najmlađa ćerka mi je rekla: "Mama, ovaj čika nam je pokazao sramotu" - kaže prestrašena Danijela iz Zrenjanina.

Ona tvrdi da sa izvesnom Katom Ivanovom, iza koje se krije seksualni predator, nije prijatelj na Fejsbuku, ali da joj je i pored toga "ona" poslala poruku.

- Prvo je započeo razgovor s najstarijom ćerkom na mesindžeru. Međutim, kada sam čula da najmlađa ćerka razgovara sa njim, otrčala sam do telefona i predatoru odmah prekinula vezu. Posle toga sam mu poslala poruke i nazvala ga pogrdnim rečima - kaže Danijela i prepričava kako je tekao razgovor između ćerke i pedofila.

- Na početku je pitao: "Zdravo, zlato, kako si?" Moja ćerka je odgovorila: "Nije mama", na šta je on uzvratio: "A ko je? Majka ili ćerka?“ Kada je od ćerke dobio potvrdan odgovor, uključio se na video-čet, skinuo se go i dodirivao genitalije naočigled moje tri devojčice! Kada sam prekinula vezu, on je nastavio prepisku: "Jesi li sama, zlato? Hoćeš li da ga vidiš ponovo? - prepričava potresena majka, navodeći da je tada osećala bes pomešan sa strahom.

- Zamislite kako sam se osećala kada sam saznala da su ćerke videle golog manijaka?! One su još male i to je za njih bilo strašno, a ja sam bila nemoćna da bilo šta učinim, osim da mu svašta pišem. Nazivala sam ga monstrumom, uz salvu psovki. Na kraju sam ga blokirala - kaže majka posle tog neprijatnog iskustva.

- Više nismo zaštićeni, manijaci vrebaju sa svih strana, pogotovo na društvenim mrežama. Na Fejsbuku imaju način da se sakriju i misle da im niko ništa ne može - ogorčena je Danijela, koja je slučaj prijavila grupi balkanskih lovaca na pedofile "Stoppedofiliji SP“, koja uspešno otkriva predatore i pedofile čak i na društvenim mrežama.

- Čula sam za ovu grupu lovaca na pedofile i odmah sam im izložila problem i prepričala neprijatno iskustvo. Smirili su me i dali mi instrukcije šta dalje da radim. Ipak, ostaje mi to gorko iskustvo koje sam prošla zajedno sa ćerkama. To ćemo još dugo pamtiti - navodi Danijela i upozorava sve majke da budu oprezne i paze s kim se ćerke dopisuju.

Lovci na pedofiole: Majke treba da zaključaju sve slike

Članovi grupe balkanskih lovaca na pedofile "Stoppedofiliji SP“ kažu da seksualne predatore, kao ovog koji je onanisao pred decom, privlače majke sa maloletnim ćerkama.

- Oni ih "snime“ na društvenim mrežama i vrebaju pogodan momenat kako bi ostvarili svoj cilj. Vide fotografije majke i ćerki ukoliko im Fejsbuk profil nije zaštićen. Danijeli smo savetovali da odmah skloni telefonski broj i zaključa sve slike. Pozivamo roditelje da na društvenim mrežama zaštite fotografije dece, kao i sve lične podatke - kažu iz organizacije "Stoppedofiliji SP“.

