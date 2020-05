PIROĆANKA UMALO LINČOVANA U CENTRU GRADA: Posle kraće rasprave, pet devojaka je bukvalno odvalilo od batina DIVLJAŠTVO

Sa teškim povredama glave, ekstremiteta i tela, lekarima se javila 25-godišnja Piroćanka, nakon što ju je, kako tvrdi, pretukla grupa od 5 devojaka u centru Pirota posle kraće rasprave. Slučaj je prijavila policiji, iz koje za sad nema odgovora o pojedinostima slučaja.

foto: Južne vesti/Privatna arhiva

Nemio događaj dogodio se juče oko 14:30, kada je Piroćanka A. P. sa svojim momkom šetala ulicama grada, a prilikom zaustavljanja na semaforu, ušla je u raspravu sa jednom od 4 devojke koje su joj naišle u susret, a sa kojom je već ranije imala problema.

- Ja sam njoj prošle godine sređivala nokte, to je nešto čime se bavim iz hobija. Ona nije htela da plati pod raznim izgovorima i pretnjama, rečenicom “jel ti znaš ko sam ja?”. Iako sam to pokušala da rešim mirnim putem, nastala su raznorazna uznemiravanja koja su trajala danima - priča Piroćanka za Južne vesti.

Idući njima u susret, devojke su počele da joj dobacuju i vređaju, kaže 25-godišnja devojka, na šta je i ona odgovorila i nakon kraće rasprave, kako kaže, sve su nasrnule na nju i krenule da je tuku.

- Krenule su da mi udaraju šamare, da me šutiraju, čupaju za kosu i udaraju pesnicama. Njih 3 sestre i njihova drugarica. Pošto je u tom trenutku pored mene bio samo moj dečko, jedva me je izvukao od udaraca i pomogao mi da pređemo ulicu, gde su one nastavile da dobacuju i vređaju. Tada sam iz nemoći i straha za svoj život pozvala telefonom mog brata, da dođe da me vozi u bolnicu i ukratko mu ispričala šta se desilo - opisuje sutuaciju ova devojka.

foto: Južne vesti/Privatna arhiva

Međutim, tuča tu nije stala, kako opisuje Piroćanka - tada je iz obližnje mesare istrčala još jedna devojka, po njenim saznanjima, najstarija sestra i krenula da je udara.

- Zatrčala se i počela da me udara po licu šamarima i pesnicama, da me čupa za kosu, a zatim me oborila na pod i nastavila da me šutira u stomak, leđa, noge, ruke, lice i glavu. U tom trenutku su dotrčale i ostale 4 i nastavile da me šutiraju, udaraju pesnicama, dok sam ja nepomično ležala sklupčana, boreći se za dah. Od siline udaraca su mi ispala sočiva, nekih trenutaka se uopšte ne sećam. Kada su već videli da je vrag odneo šalu, nekoliko momaka je pritrčalo iz susednog kafića i pomoglo mom dečku da ih sklone od mene, dok su ostali prolaznici nemo posmatrali - priča Piroćanka.

Ona je, nakon nemilog događaja, otišla u policiju, pa u bolnicu, gde su joj konstantovane povrede po celom telu, a sa povredama je završio i njen dečko.

Međutim, nakon toga što je preživela, ova devojka sada strahuje za svoj život, jer smatra da nasilnice mogu opet da je ugroze.

foto: Južne vesti/Privatna arhiva

- Ne osećam se bezbedno u gradu u kome sam rođena, u zemlji koju jako volim, ali isto tako se plašim da se policija i sudstvo ne ogluše na ovaj celokupan događaj i da će one proći nekažnjeno. Nekoliko sati posle incidenda mi je pisala i zvala jedna od sestara na Viber, misleći da nemam njen broj, da zakaže hitno nokte, posle čega sam ja blokirala taj broj. Takođe su pretile da neće ostati na ovome, te sam jako uplašena za svoj život i bezbednost - priča devojka.

Nakon što su rano jutros rekli da će proveriti da li je bilo prijave u vezi sa događajem od juče, iz policije još nema detalja o ovom slučaju i da li je istraga uopšte u toku.

(Kurir.rs/Južne vesti, Lj.F.)

Kurir