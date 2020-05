PLAĆENI UBICA PROGUTAO JEZIK: Crnogorac trebao da LIKVIDIRA Nilovića, ali ne otkriva NARUČIOCA, imao i saučesnika

Posle brze akcije policije u kojoj je - nekoliko sati posle neuspešnog napada na Miloša Nilovića Runju (31) iz Nikšića u bašti kafića na Vračaru u Beogradu - uhapšen Crnogorac Miloš Miljanović (33), istražitelji pokušavaju da razotkriju naručioce likvidacije, ali i pomagače.

Kako naš izvor otkriva, Miljanović je posle hapšenja odbio da kaže bilo šta, ali postoje dokazi koji ukazuju da nije sam učestvovao u „zločinu“, kao i da je u kafić na Vračaru u kom je sedeo Runjo, za kog policija tvrdi da je blizak „škaljarcima“, otišao po nečijem nalogu.

- Pregledaju se kamere sa okolnih zgrada, a sa oružja će biti uzet DNK. Detaljno se uzimaju i tragovi iz iznajmljenog stana u kom je uhapšen Miljanović kako bi se utvrdilo da li je još neko boravio u njemu - kaže izvor i podseća da je uhapšeni u Srbiju ušao ilegalno, najverovatnije pre nekoliko dana.

SVE GREŠKE OSUMNJIČENOG krio se u štek-stanu na 300 metara od lokala, u delu grada koji je pokriven kamerama

nije dobro poznavao kafić, pa nije uspeo da locira žrtvu kad je pobegla unutra

otišao je pravo u stan i kamere su snimile čitavu putanju kojom se kretao

nije se otarasio puške, maske niti garderobe koju je nosio

- Do sada prikupljeni dokazi ukazuju da osumnjičeni Crnogorac jeste angažovan, verovatno i plaćen, ali da nije reč o profesionalcu. Vidi se da nije dobro poznavao lokal u kom je planirao da počini zločin.

Sumnja se da je imao pomagača, koji mu je dojavio da Nilović sedi u bašti, ali je jasno da nije očekivao munjevitu reakciju Nilovića, koji je uspeo da pobegne - kaže izvor.

Da li je pomagač Miljanovića, za kog se veruje da je blizak kavačkom klanu, u trenutku kada je on upao u baštu, sedeo u njoj ili njenoj blizini, ili je možda izašao neposredno pre njegovog dolaska, kako dodaje, trebalo bi da bude utvrđeno tokom istrage.

Kako navodi, na snimku se vidi da je napadač samouvereno ušao u baštu, ali da nije znao na koju će stranu kada je grupa muškaraca u kojoj je bio Nilović skočila od stola i pobegla.

Miloš Nilović Runjo NISAM „ŠKALJARAC“, ZIDAM ZGRADICE foto: Instagram Miloš Nilović, zvani Runjo, juče se oglasio u medijima i rekao „da nije pripadnik škaljarskog klana i da nema veze ni sa škaljarskim, ni sa kavačkim klanom“. - Kako se na snimku vidi, tako je i bilo, trajalo je dve sekunde. Sedeli, ušla kamikaza i izašla. Napadača nisam prepoznao i ne znam da li sam ja bio meta. U šoku smo, pijemo tablete, razmišljamo više da idemo iz Srbije - rekao je Nilović za medije i dodao da je u kafiću sedeo s kumom. - Nismo se krili ni od koga, to policija zna. Nemaju nas ni za šta, ništa ne radimo. Normalni, brate, sedimo, popijemo kafu, sa svima smo korektni. Niti se bavim kriminalom, niti prodajem drogu. Zidao sam neke zgradice - rekao je on i dodao „da je neko vršio pritisak na policiju kada ga je pre tri godine uhapsila na Durmitoru i proglasila za ‚škaljarca’“.

- S druge strane, sve upućuje na to da je Miljanovićeva meta bila na oprezu. Niloviću i njegovim prijateljima život je spaslo to što su se dali u beg gotovo iste sekunde kad je maskirani napadač u crnom zakoračio u baštu, a sekunde pre njegovog ulaska upućuju na to da su sumnjivca primetili još kad je naišao - objašnjava sagovornik.

VELIKE MERE OBEZBEĐENJA Miloš Miljanović iz Herceg Novog je uz velike mere policijskog obezbeđenja odveden na saslušanje u Više tužilaštvo u Beogradu. - Policija je motrila na svaki njegov korak, jer postoji realna opasnost da je mnogo onih koji bi sad želeli da mu naude - kaže izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, da naoružani muškarac nije poznavao ni teren oko kafića, svedoči i to što je bežao rutom koja je pokrivena kamerama.

- U štek-stanu pronađeno je oružje, kao i silikonska maska i garderoba koju je nosio, jer nije ni pokušao da se reši dokaza - kaže on.

