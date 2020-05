U PRITVORU ZBOG PRODAJE DROGE: Babun dilovao kokain po Lajkovcu i Lazarevcu

Bojan Ilić (37), zvani Babun, uhapšen je zbog sumnje da je prodavao kokain na području Lajkovca i Lazarevca, a nakon saslušanja njemu je određen jednomesečni pritvor.

Kako nezvanično saznajemo, valjevska policija stavila mu je lisice 12. maja, i to posle jednogodišnjeg operativnog rada.

- Policija je godinu dana pratila osumnjičenog Ilića jer su postojale informacije da je on glavni diler kokaina na području Lazarevca i Lajkovca. Policija je na kraju pronašla dovoljno čvrste dokaze, koji ga povezuju s trgovinom narkoticima, pa je uhapšen - kazao je naš izvor i dodao:

- Zanimljivo je da u trenutku hapšenja on nije imao drogu kod sebe, ali je utvrđeno da je prethodno kokain prodao petorici momaka iz Lajkovca i Lazarevca, i to početkom maja, dok je još na snazi bilo vanredno stanje. Babun je označen kao glavi rasturač kokaina i zato su tužilaštvo i policija godinu dana pratili njegovo kretanje. On je pominjan i u Udruženju Sveti Sava, koje se bori protiv narkomanije.

Zaprećena kazna za nedozvoljenu proizvodnju i trgovinu narkoticima je od tri do 12 godina.

