ŠVERCOVALI 800 KILOGRAMA KOKAINA: U Meksiko sam išao zbog kupovine broda

Suđenje organizovanoj kriminalnoj grupi za šverc 800 kilograma kokaina iz Meksika u Evropu nastavljeno je juče pred Specijalnim sudom u Beogradu iznošenjem odbrane optuženih.

Podsetimo, postupak je pokrenut protiv Vladislava Funštajna (44), kome se sudi u odsustvu, oca i sina Mirka (66) i Dragana Đankovića (39) i Borislava Istijanovića. Optuženi otac i sin, kao i Istijanović, juče su negirali krivicu, a Dragan Đanković je rekao da je u Meksiko otišao na poziv prijatelja Vladimira Funštajna.

- O švercu narkotika nisam znao ništa. Vladu poznajem jer sam mu popravljao računare. S njim sam išao i u Tursku da čuvam brodove dok je on radio kao skiper. Posle toga on je hteo da kupi brod i rekao je da su u Meksiku jeftiniji. Vlada me je pozvao i rekao: „Ajde, dođi, platiću ti. Ima nekih instalacija, pa da središ.“ Otišao sam u La Paz jer sam mislio da ću tamo zaraditi 1.000 evra za mesec dana - rekao je mlađi Đanković i dodao da mu je Funštajn tamo pokaza dva broda.

On je dodao i da mu je Funštajn rekao da jedan brod planiraju da prodaju, a da je drugi namenjen za prevoz turista, kao i da nije znao da bilo kojih od njih ima veze sa švercom narkotika. Optuženi je priznao da je po povratku u Srbiju iz Meksika uplaćivao novac Funštajnu jer je navodno imao finansijskih problema. Podsetimo, španska policija je 1. septembra 2019. jedrilicu, na kojoj su zatečeni Funštajn, jedan Meksikanac i Rus Sergej Rasohin (48), zaustavila između Azorskih i Kanarskih ostrva i na njoj pronašla 800 kilograma kokaina. U istoj akciji u Srbiji, u Šidu, uhapšeni su Đankovići.

J. I.

Kurir