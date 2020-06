UHAPŠEN PIROĆANAC ZBOG PRIKAZIVANJA FIKTIVNIH TROŠKOVA: Ojadio državu za više od milion dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su N. C. (1985), odgovorno lice Sportskog udruženja „Pobednik“ u Pirotu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, saopštio je MUP.

"On je, kako se sumnja, u periodu od 23. novembra 2016. do 22. februara 2018. godine, dok je radio na jednom projektu, u finansijskim izveštajima prikazivao fiktivne troškove za transport, smeštaj i ketering učesnika, kao i zakup restorana, angažovanje predavača i prevodilaca za realizaciju projekta, koje je potom predavao na realizaciju i refundiranje Ministarstvu finansija. Na taj način on je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od 1.126.879 dinara i za isti iznos oštetio budžet Republike Srbije", piše u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu

(Kurir.rs)

