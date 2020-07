PRESUDA DARKU ŠARIĆU 31. JULA: Tužilac traži kazne, odbrana oslobađanje!

Specijalni sud u Beogradu zakazao je za 31. jul izricanje presude Darku Šariću i ostalim optuženima za pranje 22 miliona evra, za koje tužilaštvo tvrdi da su zarađeni šverco kokaina.

U završnim rečima pred presudu zamenik tužioca Saša Ivanić zatražio je da svi optuženi budu osuđeni tvrdeći da su navodi optužnice u kojoj se navodi da su kupovali preduzeća po Srbiji "prljavim novcem" dokazane.

S druge strane, advokati odbrane i optuženi zatražili su da budu oslobođeni optužbi, navodeći da ne postoje dokazi za tvrdnje tužilaštva.

Darko Šarić u svojoj završnooj reči naveo je i da su njegovu odbranu da je sav novac koji je ulagao zaradio legalno potvrdii i sudski veštaci finansijske struke.

- . Obično ljudi kažu "ne pitajte ga za prvi million", a ja kažem pitajte me slobodno za prvih 27 miliona! - rekao je on i podsetio veće da je još tokom iznošenja odbrane objasnio da je prvi veliki novac zaradio pošto je posredovao u prodaji Štampe VAC-u. Tokom izlaganja, on je detaljno objasnio tokove novca i na koji način je kupovao firme koje su bile u njegovom vlasništvu.

