Otac Tanje Jović: Pijani vozač mi je ubio ćerku, A SUD GA ČASTIO SA PET GODINA!

Život moje porodice je uništen posle Tanjine smrti, druge dve ćerke su mi obolele od tuge. Ne znam koju reč da upotrebim za činjenicu da je vozač tog automobila dobio pet godina zatvora, on će izaći i slobodno šetati, a moje ćerke više nema.

foto: foto kurir

Ovako za Kurir počinje svoju ispovest Aca Jović, otac Tanje Jović (29), koja je poginula u noći između 1. i 2. januara, kad se s verenikom Mladenom V. (25) i drugom Miljanom Dinićem (25) vraćala s reprize Nove godine. Nesreća se dogodila kad se Dinić, koji je pijan vozio "opel kalibru", zakucao u behaton ploče. On je prošle nedelje pred Višim sudom u Nišu osuđen na pet godina zatvora.

foto: foto kurir

Zavijeni u crno

- Umesto da 1. avgusta pravimo ćerki svadbu, mi smo pre dve nedelje davali šestomesečni pomen. Sada smo i ja i moja porodica spremni da prodamo i kuću i bubreg da se oni koji piju i sedaju za volan osude na doživotnu robiju - priča Aca Jović, koji ne skida crninu, a na grudima mu stoji bedž sa ćerkinom slikom. Kako kaže, njihova kuća u Žitkovcu kod Aleksinca je cvetala do Nove godine, kad je zauvek zavijena u crno. - Nismo zadovoljni presudom, tužilaštvo je tražilo šest godina, a presuđeno je pet. Nemam ni snage da se raspravljam, tužim, oni su njega častili. Taj, slobodno mogu reći, ubica mog deteta je na sud dolazio sa pratiocem, verovatno mu je to otac bio, i držao ga je za ruku pošto je i tada i sada bolovao, pa navodno nije mogao sam da hoda. Pa kako je tako bolestan mogao da pije? Ko mu je bolesnom dao dozvolu, a još je sa 1,49 promila vozio moje dete - pita se očajni otac.

foto: foto kurir

Nije kočio

- Na sudu je rečeno da je vozio 83 na sat, bez kočenja. Razvalio je dva do tri kubika behaton ploča, prevrnuo parkirani "pežo" i iščupao stub. Rekao je i da mu se papučica gasa zaglavila, veštačenjem to nije dokazano - dodaje otac. Majka nastradale devojke Milina kaže da ne može da preboli gubitak. - Zakazana je bila kafana za Tanjino venčanje, muzika, sve da mi se dete raduje. I ko će ovo da preboli? Šta mi sada da radimo, kako da živimo? On će biti pored oca, majke i brata, a moje dete nikad iz groba neće da izađe - kaže majka.

x 6 meseci prošlo od nesreće x 1,49 promila alkohola u krvi imao vozač x 83 kilometra na sat bila brzina auta u vreme nesreće

Reči verenika: Ljubavi, volim te

Tanja Jović je, prema rečima roditelja, nastradala ispred kuće u kojoj je trebalo da živi posle udaje za verenika Mladena.

- Vozač je došao do kuće, a Mladen je poljubio u ruku i rekao: "Ljubavi, volim te." To su poslednje reči koje je moje dete čulo. Onda je Dinić dodao gas i krenuo brže, a kad ga je Mladen pitao zašto nije stao pred kućom, on je objasnio da je hteo da okrene auto na krivini i tek tada ih ostavi - kaže Jović.

Potresne reči: Pravda je nula

Tanjina sestra Dragana je posle presude odgovornom za smrt njene sestre napisala potresno pismo. - Život moje sestre ne vredi pet godina, sude! Tanja je nedužna napustila ovaj svet, ona je sigurno htela da živi, pa i da je imala posledica, da je ostala nepokretna, opet bi volela da živi. Svaka čast, sude, svaka čast, dečko, ubio si moju sestru. Ne želim da te sretnem na ulici posle tih pet godina. Pravda je nula - napisala je Dragana.

(Kurir.rs/Marko Smiljković/foto:Marko Smiljković)

Kurir