NOVI DETALJI BRATOUBISTVA KOD PROKUPLJA: Komšinica otkrila kada je i zašto počeo sukob među braćom, dospeli i na sud

U prokupačkom Višem tužilaštvu juče su saslušani Z. L. (73) i njegova supruga B. L, osumnjičeni da su u subotu po podne, u bašti nadomak zajedničke kuće u selu Donja Draganja kod Prokuplja ubili brata, odnosno devera Milorada Lazića (72).

Prema rečima tužioca Mikice Milenkovića, sudiji za prethodni postupak Višeg suda predloženo je da im odredi pritvor do 30 dana.

- Istovremeno sa obdukcijom, koja je urađena i čiji se rezultati očekuju u narednih nekoliko dana, naložena je i DNK analiza predmeta pronađenih na mestu nesreće - kazao je tužilac Milenković, dodajući da će pored Lazićeve garderobe, predmet DNK analize biti i motika koja je pronađena pored njegovog tela.

Nesrećni čovek na čijem je telu bilo vidljivo više hematoma, na glavi, nogama i kolenima, ležao je stomakom na zemlji, ali je bio pokriven jaknom. U tom položaju ga je po pozivu članova porodice zatekla i policija, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Iako komšije napominju da je Lazić bio srčani bolesnik, malo je verovatno da je u smrt otišao zbog bolesti i da je hematome zadobio prilikom pada, kako govore neke od komšija.

- Braća, koja su bila građevinski radnici, živela su do penzije izuzetno dobro. Slagali su se odlično i zajedno su svakog jutra odlazili na posao. Sve se, međutim, promenilo u posledih nekoliko godina, kada je jedan od njih izgradio, odnosno betonirao prolaz u dvorištu zajedničke kuće. Oko toga su kasnije počeli i sudski da se spore i eto do čega je sve to dovelo - govori u neverici jedna komšinica.

I dok pojedine komšije Lazića sumnjaju da je stariji brat mogao da ubije Milorada, drugi navode da je to mogla da učini i njegova supruga. Miloradova žena Miroslava kaže da je on izašao napolje i rekao da će se ubrzo vratiti, ali kako se nije vraćao kući, a napolju je padala jaka kiša, posumnjala je da mu se nešto dogodilo.

Milorad je sahranjen juče na groblju u selu Vodice, odakle su i poreklom Lazići. Od njega su se oprostili članovi uže porodice i komšije.

